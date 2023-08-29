В отношении математика Азата Мифтахова возбудили новое уголовное дело о призывах к терроризму (часть 1 статьи 205.2 УК), сообщило издание RTVI со ссылкой на Росфинмониторинг. Затем об этом со ссылкой на адвоката Мифтахова написал ТАСС.

В группе поддержки аспиранта МГУ рассказали, что 29 августа следовали попытались допросить Мифтахова в колонии, однако тот отказался давать показания без своего адвоката Светланы Сидоркиной. В группе поддержки отмечают, что поводом для нового преследования стала «пропаганда в колонии в мае этого года».

Адвокат Светлана Сидоркина рассказала «Медиазоне», что против Мифтахова возбудили дело из-за его комментариев при просмотре телепередачи в кругу заключенных. Что конкретно они смотрели и что при этом говорил Мифтахов, неизвестно.

В январе 2021 года Азата Мифтахова осудили по статье о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК) и приговорили к шести годам колонии. По версии следствия, в 2018 году анархисты разбили окно офиса «Единой России» в московском Ховрине и бросили внутрь дымовую шашку. Мифтахова обвинили в том, что он передал им шашку, а во время самой акции стоял неподалеку и следил за обстановкой. Аспиранта МГУ арестовали в феврале 2019 года. Учитывая, что один день в СИЗО засчитывается за полтора дня в колонии, математик должен выйти на свободу 4 сентября.

17 августа Азата Мифтахова внесли в реестр террористов и экстремистов. 27 августа стало известно, что ФСБ возбудила новое уголовное дело в отношении участников так называемой московской ячейки сообщества «Сеть», которое признано в России террористическим. Также сотрудники ведомства провели обыски у анархистов и начали проверку в отношении Мифтахова.

ФСБ возбудила уголовное дело о «террористическом сообществе “Сеть”» осенью 2017 года. По версии следствия, его участники планировали устроить мятеж и «раскачать народные массы для дальнейшей дестабилизации политической обстановки в стране» во время президентских выборов и ЧМ по футболу. Многие обвиняемые рассказывали, что дали признательные показания под пытками.

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