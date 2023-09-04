Математика Азата Мифтахова задержали на выходе из колонии. Его, по словам встречающих, увезли на машине в город Киров. Об этом пишет издание DOXA.

Ранее сообщалось, что 4 сентября Мифтахову официально предъявят обвинение по новому делу о призывах к терроризму. По информации его адвоката Светланы Сидоркиной, новое дело возбудили после просмотра телепередачи в колонии. Согласно проведенной лингвистической экспертизе, Мифтахов в разговоре с двумя заключенными «выражал одобрение» поступку Михаила Жлобицкого, который устроил взрыв в архангельском ФСБ.

Азата Мифтахова в январе 2021 года приговорили к шести годам колонии по статье о хулиганстве. По версии следствия, в 2018 году он передал дымовую шашку анархистам, которые разбили окно офиса «Единой России» в московском Ховрине и бросили ее внутрь. В середине августа стало известно, что Мифтахова внесли в реестр террористов и экстремистов.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.