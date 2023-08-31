Азату Мифтахову предъявят новое обвинение в день его освобождения из колонии

Математику Азату Мифтахову официально предъявят обвинение по новому делу о призывах к терроризму 4 сентября, то есть в день, когда он должен выйти на свободу. Об этом сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо».

Новое дело против Мифтахова возбудили из-за его слов о Михаиле Жлобицком, который устроил взрыв в архангельском ФСБ. Согласно проведенной лингвистической экспертизе, Мифтахов «выражал одобрение» поступка Жлобицкого в разговоре с двумя заключенными. Ранее адвокат Мифтахова Светлана Сидоркина рассказала, что дело в отношении ее подзащитного возбудили из-за его комментариев при просмотре телепередачи в колонии.

Азата Мифтахова осудили в январе 2021 года по статье о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК) и приговорили к шести годам колонии. По версии следствия, в 2018 году анархисты разбили окно офиса «Единой России» в московском Ховрине и бросили внутрь дымовую шашку. Мифтахова обвинили в том, что он передал им шашку, а во время самой акции стоял неподалеку и следил за обстановкой. В середине августа его внесли внесли в реестр террористов и экстремистов.

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