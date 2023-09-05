Математика Азата Мифтахова арестовали по обвинению в «пропаганде терроризма»

Первомайский районный суд Кирова арестовал математика Азата Мифтахова до 3 ноября по новому делу о «пропаганде терроризма». Об этом сообщает «Медиазона», ссылаясь на собственного корреспондента в зале суда.

По его словам, следствие потребовало ареста Мифтахова, ссылаясь на показания его бывших сокамерников, согласно которым, он якобы говорил, что после освобождения из колонии собирается покинуть страну.

По мнению следствия, Мифтахов, «являясь активным участником террористической организации "Народная самооборона" совершил умышленное преступление, а именно осуществлял пропаганду терроризма среди осужденных».

Поводом для нового обвинения Мифтахова стали показания троих заключенных, которые заявили, что 21 мая во время совместного просмотра телевизора, Мифтахов одобрительно высказался о действиях анархиста Михаила Жлобицкого, подорвавшего себя в здании управления ФСБ по Архангельской области. Сам Мифтахов это отрицает.

4 сентября закончился шестилетний срок, который Мифтахову назначили по делу о разбитом окне в офисе «Единой России» в 2018 году. На выходе из колонии Мифтахова задержали силовики.

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