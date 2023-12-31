Киркорова и Лолиту вырезали из новогодних эфиров на российском ТВ

Ведущие российские телеканалы вырезали из эфиров новогодних передач выступления Филиппа Киркорова и Лолиты, сообщает «Комсомольская правда» и Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале. По версии телеграм-канала «Агентство», это произошло из-за реакции Путина на видео с вечеринки Насти Ивлеевой, где те принимали участие.

Холдинг ВГТРК и Первый канал решили убрать из эфиров Филиппа Киркорова и Лолиту. На НТВ участие звезд оставили в сокращенном формате в качестве ведущих программ «Супер стар» и «Маска». Сократили участие звезд также на телеканале ТНТ, частично пересняв эпизоды комедии «Иван Васильевич меняет все». Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале поддержала бойкот артистов и поблагодарила 2023 год за то, что встретит Новый год без Киркорова на экране.

Телеграм-канал «Агентство» связывает санкции к артистам с реакцией президента на видео с вечеринки Насти Ивлеевой. О том, что проблемы «голой вечеринки» начались после того, как кадры с вечеринки дошли до Владимира Путина, ранее сообщали телеграм-канал Baza и агентство Bloomberg со ссылкой на чиновников в Кремле. Путину показали фотографии мероприятия, и они вызвали «отвращение» у президента, который посчитал вечеринку неуместной во время войны.

Атака на участников «голой вечеринки» началась после того, как Путину показали видео, на котором отдыхающие на вечеринке гости изображают, что лижут носок, надетый на член рэперу Vacio. Источник в Кремле объяснил логику решения властей следующим образом: «Скоро выборы, в провинции люди страдают от войны и инфляции, их мобилизуют, а вы тут в Москве члены лижете».

29 декабря Настю Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей за организацию вечеринки. Блогерку привлекли за «организацию массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка» (часть 1 статьи 20.2.2 КоАП).

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