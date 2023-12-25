Россия без яиц

Реальная инфляция россиян регулярно расходится с официальными данными, которые любит использовать Владимир Путин в своих выступлениях. Однако предновогодний взлет цен на яйца по всей России вынудил извиняться даже президента. За год в некоторых регионах цены за десяток яиц выросли в два раза, чего нельзя сказать о реальных доходах россиян. «Холод» собрал свою потребительскую корзину, проанализировал данные Росстата и рассказывает, насколько на самом деле подорожали и подешевели главные продукты россиян.

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Согласно данным Росстата, к 18 декабря индекс потребительских цен (ИПЦ) с начала года составил 107,1%. Это значит, что цены на товары и услуги в среднем по стране выросли на 7,1%, тогда как в прошлом году рост ИПЦ составил значительно больше — 12%. Однако динамика инфляционных процессов все равно остается высокой — Банк России до сих пор ставит цель по инфляции на уровне 4% в год. Правда, достигнуть ее в этом году снова не удастся: ЦБ ждет роста инфляции по итогам 2023 года на уровне 7,5%. Самый впечатляющий пример — это рост цен на яйца, который в последние недели стал предметом внимания самых разных инстанций, от Федеральной антимонопольной службы до Генпрокуратуры и лично президента.

ИПЦ представляет собой подобие средней температуры по больнице. Он рассчитывается на основании анализа цен на десятки товарных позиций, включая те, которые не относятся к повседневному спросу, например, квартиры и автомобили. Более того, методология расчетов Росстата крайне сложная: у каждого товара есть свой «вес», поэтому резкий рост цен одного товара может уравновешиваться небольшим падением другого. Поэтому более наглядную картину дает детализация по отдельным видам товаров. Для простоты сравнения «Холод» взял чуть больше десятка базовых товаров повседневного спроса — как продовольственных (яйца, молоко, сахар, куриное мясо и другие), так и непродовольственных (мыло, туалетная бумага, бензин).

Сводную таблицу с ценами по отдельным городам Росстат опубликовал пока только за ноябрь, но даже сравнение цен прошлого месяца с показателями декабря 2022 года демонстрирует, что наиболее болезненным подорожание яиц оказалось для жителей регионов, особенно учитывая разницу в благосостоянии и доходах людей в разных регионах.

Данные Росстата действительно свидетельствуют, что подорожавшие в полтора раза яйца — абсолютный лидер роста цен уходящего года. Мясо курицы тоже в лидерах и теперь дороже почти на 30%, чем в декабре прошлого года. Сильнее всего также подорожали бананы (+45,8% за год), помидоры (+46,1%) и капуста (+27%), плюс зафиксирован двузначный рост цен на свинину и морковь (+12,9%), сахар (+11,7%) и детские молочные смеси (10,1%).

«Прирост цен за этот период на 40-50% — это cовершенно обычная история. В это время сезонно растет спрос, в том числе благодаря новогоднему оливье и крашеным яйцам на Пасху, и снижается предложение», — оправдывает аномальный рост цен на яйца директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов.

Однако даже он согласен, что цифры в рознице в этом году несколько выше, чем обычно. Помимо сезонного роста спроса эксперт связывает рост цен с ростом спроса на яйца — как более дешевую альтернативу мясу курицы, которая в этом году тоже оказалась в лидерах роста. Еще одна причина — сокращение производства яиц в России из-за роста цен на корма.

Если ориентироваться на официальную статистику, то в Москве яйца с декабря прошлого года по нынешний ноябрь подорожали всего на 13%. Для сравнения, в Екатеринбурге рост цен на яйца за то же самое время составил примерно 25%, а в таком среднем российском городе, как Таганрог, и вовсе 60% (с 76,1 рубля до 121,7 рубля за десяток) — и это несмотря на то, что рядом с городом расположена довольно мощная птицефабрика. С учетом разницы в доходах между Москвой и Таганрогом такой скачок цен на один из базовых продуктов питания действительно можно назвать шоковым.

Невзирая на извинения Путина и угрозы Генпрокуратуры, в декабре ситуация с ценами на яйца стала только хуже. В том же Таганроге десяток яиц на 18 декабря стоил уже 140,9 рубля. В Краснодаре — одной из аграрных столиц России — «росстатовская» цена на яйца на ту же дату была еще выше — 152,8 рубля. Общая картина, которую зафиксировал Росстат за неделю с 12 по 18 декабря, говорит о том, что рост цен не прекращается. В 46 регионах за этот период отмечено подорожание яиц в пределах 5%, в 36 субъектах яйца стали дороже на 5,1–14,4%. Кроме того, значительно подорожали огурцы — плюс 8,1% за неделю.

В ноябре также был отмечен новый рекорд стоимости бананов: их фиксируемая статистикой цена впервые превысила 140 рублей за килограмм, причем ценовой скачок оказался самым значительным за весь период наблюдений с 2000 года. Ускорившееся осенью подорожание свинины аграрии объясняли недостаточным предложением на рынке. А ростом цен на помидоры, которые в ноябре стоили дороже на 44% в годовом сопоставлении, заинтересовались антимонопольщики.

Резкое подорожание яиц и мяса курицы оттеняют данные о ценах на картофель и макароны, которые за последний год заметно подешевели — соответственно, на 16,1% и 3,7%. Практически не изменились за год цены на молоко, а главный алкогольный напиток — водка — подорожал лишь на 3,4%. Цены на бензин — еще один незаменимый продукт для многих домохозяйств — в 2023 году продемонстрировали высокую волатильность: летом — росли, осенью — падали. На текущий момент цены на бензин за год выросли чуть меньше, чем средний уровень инфляции по стране — на 7%

Персональный подход

Есть и альтернативные оценки того, что происходит с ценами в России. Например, исследовательский холдинг «Ромир» регулярно публикует собственные расчеты статистического индекса-дефлятора, который демонстрирует личную инфляцию товаров повседневного спроса. Согласно свежей публикации «Ромира», по итогам ноября рост этого показателя составил 4,6%, а с начала года увеличился на 17,8%, поднявшись до максимального уровня за весь период измерений.

«Каждый человек сталкивается с собственной индивидуальной инфляцией, которая может существенно отличаться от официальной, да и по субъектам федерации инфляция сильно разнится», — заявил «Холоду» кандидат экономических наук, аналитик Николай Кульбака.

Исходя из существующих рекомендательных нормативов и усредненных оценок потребления различных товаров, «Холод» попытался оценить стоимость всей корзины выбранных нами товаров по состоянию на нынешний ноябрь и прошлый декабрь. Самым показательным в сравнении итоговых сумм для Москвы, Екатеринбурга и Таганрога представляется то, что основные статьи потребления в столице за год дорожали примерно вдвое медленнее, чем за ее пределами. Иными словами, основной рост цен пришелся на жителей регионов, причем он оказался заметно выше официальной инфляции — прежде всего за счет резкого подорожания яиц и курицы.

Исходя из корзины «Холода», для москвичей в период с декабря 2022 по конец ноября 2023 года инфляция составила всего лишь 4,4%, а вот для жителей регионов — выше среднероссийского показателя: 8,5% для Екатеринбурга и 9,1% для Таганрога. Однако потребительская корзина «Холода» не учитывает вклад услуг, которые, если верить главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, выросли в цене на 14%. При этом наблюдаемая россиянами инфляция еще выше и находится на уровне 17%, если верить исследованию Фонда общественного мнения (ФОМ), проводившееся по заказу ЦБ.

В будущее россияне смотрят с опаской, инфляционные ожидания (то есть ожидания будущего роста цен самими россиянами) находятся на рекордных уровнях за год: по их ощущениям, инфляция в ближайшее время будет на уровне 14,2%. Снижения цен в новом году россияне не ожидают.