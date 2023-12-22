В Украину вернули сына военнослужащей ВСУ, которого ранее вывезли из Луганской области в Россию

В Украину вернули 12-летнего сына военнослужащей ВСУ, сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Ранее ребенка вывезли в Россию.

По словам омбудсмена, накануне российского вторжения мальчик приехал в Луганскую область к отцу. Он собирался провести там три дня. Однако из-за войны ребенок находился в оккупации около 18 месяцев, сообщил Лубинец.

Затем мальчика вывезли в Россию, где ему пришлось учиться в местной школе. Мать ребенка не могла забрать его самостоятельно, так как она служит в ВСУ. Женщина обратилась к омбудсмену с просьбой вернуть ее сына домой.

«Это было непросто, но результат того стоит: мальчик — дома!», — написал Лубинец.

Ранее уполномоченный сообщал об еще трех детях, которых удалось вернуть домой из России. По его словам, ордер на арест Путина, выданный Международным уголовным судом, облегчил этот процесс.

«После того как МУС выдал два ордера на арест Путина и Львовой-Беловой возвращать детей стало легче. Я не знаю, какие аргументы принимает Россия, но детей начали отдавать. Несистематически, небольшими группами, но их начали отдавать», — говорил Лубинец.

В марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордеры на арест Марии Львовой-Беловой и Владимира Путина. Их назвали ответственными за военные преступления в виде незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

После этого российские власти несколько раз сообщали о возвращении в Украину детей, ранее вывезенных в Россию. Несмотря на это, на украинском правительственном сайте «Дети войны» значится, что Россия вывезла из страны 19546 детей, и что домой вернулись только 387 из них.

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