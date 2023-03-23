17 вывезенных в Россию детей вернули в Украину

Ведущая Татьяна Попова опубликовала видео с детьми, которых вернули в Херсонскую область из России.

На видео один из детей рассказывает, что тех, кто поддерживал Украину, в российском детском лагере бил «палкой какой-то железной» некий Астахов, который «за безопасность отвечает».

Также подросток делится, что у вывезенных детей не было «нормальной еды» и они сбегали, чтобы ее купить. Детям рассказывали, что родители от них якобы отказались, и их отвезут в интернат в Псков, откуда их усыновят российские семьи.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, назвав их ответственными за военные преступления в виде незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

Источник: Татьяна Попова

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