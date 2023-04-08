«Каждый возвращающийся ребенок — это безоговорочное доказательство их преступлений». В Украину вернули более 30 детей, которых ранее вывезли в Россию 

В Украину вернули 31 ребенка, незаконно вывезенного на территорию России после начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщил исполнительный директор благотворительной организации Save Ukraine Николай Кулеба.

По его словам, родные незаконно вывезенных украинских детей, которые отправляются за ними в Россию, проходят через многочасовые допросы в ФСБ. Их продолжительность растет с каждым вывезенным ребенком, подчеркнул Кулеба.

Также он отметил, что после того, как Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в стране Марии Львовой-Беловой, «россияне переполошились».

«Они поняли, что каждый возвращающийся ребенок — это безоговорочное доказательство их преступлений», — сказал Кулеба во время пресс-конференции.

Глава Save Ukraine также рассказал, что изначально в страну должны были вернуться 33 ребенка.

«К сожалению, бабушка, которая должна была забрать двух детей, умерла во время этой миссии», — пояснил Кулеба. Он добавил, что теперь необходимо вернуть в страну тело этой женщины и детей, которых она должна была забрать.

Источник: Николай Кулеба

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