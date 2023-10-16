Россия согласилась вернуть четырех украинских детей в возрасте от двух до 17 лет в их семьи в Украине. Как сообщает The Washington Post, это произошло при посредничестве Катара. Об этом журналистам сообщил неназванный чиновник, также информацию подтвердили в правительстве Катара.

По информации издания, переговоры длились четыре месяца, Катар участвовал в них по просьбе украинского правительства. В результате двое детей уже вернулись к своим родственникам, а двое других воссоединятся с семьями в ближайшие дни. WP пишет, что несовершеннолетних привезли в посольство Катара в Москве, откуда их отправили в Украину через третьи страны, включая Эстонию, Латвию, Литву, Польшу и Беларусь.

Самый младший ребенок во время начала войны находился в больнице в Житомирской области — ему было полгода. После того, как Россия временно оккупировала некоторые части этой территории, ребенка разлучили с матерью. Они воссоединились в России и скоро вернутся в Украину, сообщает The Washington Post.

Второму ребенку семь лет, после начала войны его доставили в российский детский дом. Недавно он воссоединился со своей бабушкой, которая приехала за ним в Россию через Эстонию, сейчас они возвращаются в Украину. Мать мальчика по неизвестным причинам находится под арестом в России.

Еще одному ребенку девять лет, он жил с бабушкой и дедушкой в Херсонской области, когда Россия частично оккупировала ее. Ожидается, что он вернется домой в среду. В этот же день с родственниками в Украине воссоединится 17-летняя девушка, чья семья не смогла приехать за ней а Россию.

Уполномоченная по правам ребенка при российском президенте Мария Львова-Белова заявила, что сейчас в работе находятся более 32 обращения по возвращению украинских детей в их семьи. «Нет никаких десятков, а тем более сотен тысяч депортированных и удерживаемых детей в России», — цитирует ее «Интерфакс». По словам Львовой-Беловой, «при непосредственном участии аппарата омбудсмена» с родственниками в Украине уже воссоединились 35 детей из 24 семей. При этом на украинском правительственном сайте «Дети войны» говорится, что Россия вывезла из Украины 19546 детей. Из них домой вернулись 386.

В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордеры на арест Путина и Львовой-Беловой. Их назвали ответственными за незаконную депортацию детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

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