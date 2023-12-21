Омбудсмен Львова-Белова отчиталась о возвращении в Украину детей, которые якобы не могли попасть домой из-за «изменившейся линии фронта»

Уполномоченная по правам ребенка при президенте Мария Львова-Белова отчиталась о возвращении в Украину детей, которые осенью 2022 года «поехали отдыхать» в российские лагеря и не смогли попасть домой из-за «изменившейся линии фронта». Ее комментарий приводит ТАСС.

По словам Львовой-Беловой, осенью прошлого года дети из Херсонской, Запорожской и Харьковской областей находились в лагерях в аннексированном Крыму и Краснодарском крае. «Но потом изменилась линия фронта и разделила детей и родителей», — сказала омбудсмен. Она отметила, что сейчас в Крыму остался один мальчик, который «по собственному желанию продолжает обучаться в высшем учебном заведении».

«Родители поддерживают его желание, у нас есть официальный документ. Со всеми остальными — отработали, воссоединили с семьями», — утверждает омбудсмен.

Она добавила, что некоторых детей через третьи страны отправили в Украину, других — к родителям в страны Евросоюза. В передаче детей помогали Международный Красный Крест и разные волонтерские организации.

В марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордеры на арест Марии Львовой-Беловой и Владимира Путина. Их назвали ответственными за военные преступления в виде незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

После этого российские власти несколько раз сообщали о возвращении в Украину детей, ранее вывезенных в Россию. Львова-Белова заявляла, что при ее участии в Украину вернулись 35 детей из 24 семей. «Нет никаких десятков, а тем более сотен тысяч депортированных и удерживаемых детей в России», — утверждала она.

При этом на украинском правительственном сайте «Дети войны» говорится, что Россия вывезла из Украины 19546 детей. Из них домой вернулись только 387.

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