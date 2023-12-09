Ордер на арест Путина, выданный МУС, облегчил возвращение в Украину вывезенных Россией с оккупированных территорий детей

Ордер на арест Путина, выданный Международным уголовным судом (МУС), облегчил возвращение в Украину вывезенных Россией с оккупированных территорий украинских детей. Об этом, как передает Reuters, заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

«После того как МУС выдал два ордера на арест Путина и Львовой-Беловой возвращать детей стало легче», — сказал Лубинец. «Я не знаю, какие аргументы принимает Россия, но детей начали отдавать. Несистематически, небольшими группами, но их начали отдавать», — добавил он.

Последняя группа из восьми депортированных украинских детей вернулась на родину 6 декабря. Переговоры об их возвращении велись при посредничестве МИД Катара. Всего же по словам Лубинца, в Украину удалось вернуть 387 вывезенных Россией детей. При этом он уточнил, что украинские власти смогли установить имена 19 545 детей, вывезенных Россией с оккупированных территорий, добавив, что реальное число депортированных может быть больше.

В марте Международный уголовный суд в Гааге выдал ордеры на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их назвали ответственными за военные преступления в виде незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

Позже Путин заявлял, что украинских детей с оккупированных территорий не похищали, а эвакуировали, спасая из-под обстрелов.

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