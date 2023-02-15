В прошлом году в российские «лагеря перевоспитания» попадали дети с оккупированных Россией украинских территорий. Некоторых родителей принуждали подписывать согласие на отправку детей в эти места, другие принимали такое решение из соображений безопасности — чтобы вывезти ребенка из зоны боевых действий. При этом многие родители месяцами не могли связаться со своими детьми, пока тех обучали российской культуре, знакомили с представителями российских вузов или отправляли на курсы военной подготовки. «Холод» пересказывает исследование лаборатории Йельского университета.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

Что случилось?

Россия начала вывозить детей из ДНР и ЛНР на свою территорию и в Крым за несколько недель до начала войны. В начале февраля 2022 года из самопровозглашенной ДНР «эвакуировали» около 500 детей-сирот. Причиной назвали «предполагаемую угрозу наступления вооруженных сил Украины на ДНР и ЛНР». Некоторые из этих детей впоследствии были усыновлены российскими семьями. В начале марта 2022 года детей продолжили вывозить с оккупированных территорий — в «оздоровительные поездки».

С февраля 2022-го по январь 2023 года в российские лагеря из Украины было доставлено не менее шести тысяч детей в возрасте от четырех месяцев до 17 лет. Несколько сотен из них вовремя не вернулись домой: начальство лагерей откладывало отъезд на месяцы или на неопределенный срок.

Исследователи из Йельского университета насчитали 43 таких лагеря. Двенадцать из них находятся на Черноморском побережье, семь — в оккупированном Крыму, 10 рассредоточены вокруг Москвы, Казани и Екатеринбурга. Еще 11 лагерей, где принимают украинских детей, обнаружили более чем в 800 километрах от границы России с Украиной. Например, два в Сибири и один — в Магадане. Некоторых детей также направляли в психиатрическую больницу и в некий “семейный центр” в Московской области.

За перевозку детей из Украины в Россию отвечает Мария Львова-Белова — уполномоченная при президенте России по правам ребенка. В октябре она утверждала, что россияне уже усыновили 350 сирот из ДНР и ЛНР и более тысячи детей сейчас ждут усыновления.

Как дети, у которых есть семьи, попадают в такие лагеря?

В «лагеря перевоспитания» чаще всего попадают дети из оккупированных территорий — Запорожской, Харьковской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей. Путевки семьям дают бесплатно. О возможности отправить своего ребенка в лагерь родители обычно узнавали от российских оккупационных властей, школьных учителей или от российских солдат. Иногда на родителей давили, чтобы те отправили своих детей в Россию. Многие из тех, кто отдавал сына или дочь добровольно, хотели защитить своих детей от непрекращающихся боевых действий. Другие родители просто хотели, чтобы их ребенок отдохнул.

Что происходит в лагерях?

Исследователи установили, что в большинстве лагерей детям прививали российские культурные, исторические и социальные «ценности»: перед ними выступали российские ветераны и историки, их вывозили на культурные и патриотические мероприятия.

Помимо прочего, дети изучали российскую историю и, например, театр — по российским образовательным стандартам. Как говорится в исследовании Йельского университета, целью этих занятий была попытка привлечь украинских детей в российские вузы. Например, в одном из лагерей в Сибири, где находились 25 украинских детей от 12 до 16 лет, воспитанников знакомили с программой высших учебных заведений. Из другого лагеря младших школьников также отправляли в российские школы.

Некоторые дети из Украины в таких лагерях прошли курсы военной подготовки. Например, в лагере рядом с Грозным в Чечне организовали «курс молодого бойца» при Российском университете спецназа. В еще одном лагере — в Крыму — для детей провели курс «Школа будущих командиров», организованный Юнармией. Воспитанников лагеря, участвующих в таких программах, учили обращаться с военной техникой, огнестрельным оружием, а также водить грузовики.

Почему дети не могут вернуться домой?

Многие дети не вернулись домой в запланированные сроки. Йельский университет установил, что проблемы возникли в четырех лагерях — в Крыму и в Краснодарском крае. Среди причин начальство лагерей называло небезопасную обстановку в местах, откуда приехали дети. Например, воспитанников отказывались возвращать в Херсон, который украинская армия освободила от российских войск.

После освобождения Харькова 300 украинских детей также не возвращали из российского лагеря «Медвежонок» неподалеку от Геленджика. С родителями при этом никто не связывался.

Сотрудник лагеря «Медвежонок» сказал мальчику из Украины, что тот вернется домой, только если Россия отвоюет город Изюм. Другому мальчику сказали, что он не вернется домой из-за его «проукраинских взглядов». Одна мать из Украины, которая отправила дочь в «Медвежонок», рассказала, что ее и других родителей убедили не давать детям с собой мобильные телефоны.

Многих детей, которых отказываются отправлять в Украину, родителям предлагают забрать лично. В некоторых лагерях это позволяют делать только родителям, не допуская остальных — даже бабушек и дедушек. Значительная часть семей малообеспечены, и им сложно позволить себе поездку — некоторым из них приходилось продавать вещи, чтобы приехать за ребенком. Украинским мужчинам от 18 до 60 лет запрещено покидать территорию страны. Поэтому за детьми в Россию могут ездить только матери.

Также известно, что одна женщина из Херсона приехала за дочерью в лагерь в оккупированном Крыму. Там она узнала, что ее ребенка увезли в другой лагерь — в Адыгее.