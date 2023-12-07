«Нас много и будет еще больше. Мы против узаконенного рабства». Родственники мобилизованных вновь потребовали вернуть их близких домой

Родные мобилизованных записали видеообращение, в котором вновь потребовали вернуть их близких домой с фронта. Они обвинили власти в нарушении обещаний и пожаловались на запрет митингов «из-за ковида». Ролик опубликован в телеграм-канале «Путь домой».

«Нас много и будет еще больше. Нас не интересует раскачивание лодки и дестабилизация политической обстановки. […] Мы настроены во что бы то ни стало вернуть наших мужчин. […] Мы за полную демобилизацию: гражданские люди не должны принимать участие в боевых действиях. […] Мы за ликвидацию правового вакуума и установление предельного срока службы, в том числе по частичной мобилизации — не более года с момента призыва на законодательном уровне», — говорит одна из женщин на видео.

«Мы против узаконенного рабства. […] Мы против формирования мнения, что все мобилизованные находятся в зоне боевых действий добровольно и осознанно. Основание их службы — призыв, по своей природе являющийся принудительным актом, а неявка по повестке и самовольное оставление части влекут за собой юридическую ответственность вплоть до уголовной», — добавляет другая женщина.

«Они обычные люди, которые выбрали мирные гражданские профессии. […] Несмотря на статус контрактников, которым их наделил президент, наши мужчины не заключали контракты с министерством обороны и не проявляли добровольного согласия на прохождение службы. [...] Все они хотят вернуться домой и ждут этого», — говорится на видео.

Женщины обращают внимание на то, что российская Конституция допускает ограничение прав человека «в трудные для страны времена», однако в ней также говорится, что это ограничение должно иметь «предел и срок». «Однако, как утверждают чиновники, наши мужчины в отличие от уголовников находятся на бессрочной службе и их конституционные права будут ограничиваться столько, сколько посчитают нужными конкретные должностные лица. Получается, наши мужчины защищают конституционный строй, проходя бессрочную службу, которая противоречит Конституции?» — говорит девушка на видео.

Родные и близкие мобилизованных, выступившие в кадре, пожаловались на чиновников, которые «отказываются бороться за конституционные права защитников и их семей и решать вопросы с установлением прозрачных сроков службы». Они обвинили СМИ в отказе вести диалог с семьями мобилизованных и в публичных оскорблениях.

«На обращения к президенту о необходимости установления сроков службы, которое подписало более 100 тысяч человек, нам приходят формальные отписки из администрации. […] Администрации городов отказывают нам в санкционированных митингах под предлогом ковида несмотря на то, что другие публичные мероприятия и концерты идут полным ходом», — отметила одна из женщин.

Затем в кадре появляется мужчина. «Может, кому-нибудь из наших чиновников выгодно унижать самую уязвимую категорию граждан, на чьих плечах сейчас находится все бремя происходящего? […] Кому выгодно иметь уставших, измотанных бойцов на позициях, которые уже не верят в справедливость и которые знают, как несправедливо чиновники обращаются с их семьями?» — говорит он.

В конце ролика собравшиеся потребовали выполнить обещание Шойгу и заменить мобилизованных на контрактную армию, а также установить срок службы для мобилизованных — 12 месяцев.

«Мы требуем признать достаточным исполнение воинского долга гражданами, призванными осенью 2022 года, и уволить их со службы», — говорится в обращении.

Участники и участницы телеграм-канала «Путь домой» с конца ноября регулярно выпускают обращения к российским властям, требуя вернуть их мобилизованных родственников домой. «Нас наебали и вас наебут», — говорилось в одном из опубликованных писем. В другом — авторы обвинили власти в отсутствии диалога.

В ноябре родственники мобилизованных пытались провести митинги в разных городах, но столкнулись с отказами. После этого к некоторым участницам чата «Путь домой» приходила полиция. 3 декабря силовики в Ульяновске вызвали в отделения как минимум четырех женщин из-за наклеек на автомобилях «Vерните мужа! Я Zа#балась».

«Медиазона» поговорила с одной из администраторок телеграм-канала «Путь домой» Кристиной Архиповой (фамилия изменена). Она рассказала, что пытается добиться возвращения домой своего мобилизованного мужа, который подписал повестку «по глупости». С другими женщинами она познакомилась в телеграм-канале «Вернем ребят», который создала сестра одного из мобилизованных.

В середине ноября пропагандист Владимир Соловьев назвал «Путь домой» «антивоенным ресурсом», который администрируют «иностранные спецслужбы».

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.