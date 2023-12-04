Израиль прекратил переговоры с ХАМАСом, а в сети появилось видео, предположительно, расстрела украинских военнопленных. Главные новости минувших выходных

Израиль отозвал своих представителей, которые вели с ХАМАСом переговоры об освобождении заложников

Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. «После тупика в переговорах по указанию премьер-министра глава Моссад Давид Барнеа приказал своей команде переговорщиков в Дохе вернуться в Израиль. Террористическая организация ХАМАС не выполнила свою часть соглашения, которая предусматривала освобождение всех детей и женщин по списку, который был направлен ХАМАСу и утвержден им», — говорится в сообщении.

В свою очередь, глава израильской разведки Давид Барнеа поблагодарил коллег из США и Египта, а также премьер-министра Катара Мухаммеда бен Абделя Рахмана Аль Тани «за партнерство и огромные посреднические усилия». Он подчеркнул, что благодаря работе посредников удалось освободить 84 израильтянина и 24 иностранца, которых ХАМАС удерживал в заложниках.

Перемирие в Газе начало действовать 24 ноября, после того как представителям Израиля и ХАМАСа удалось договориться об обмене захваченных палестинской группировкой заложников на палестинских заключенных израильских тюрем. Пауза в боевых действиях несколько раз продлевалась. Израиль возобновил их 1 декабря после того, как ХАМАС вновь обстреляла ракетами израильскую территорию и взяла на себя ответственность за теракт в Иерусалиме, жертвами которого стали три человека.

Как пишет The Times of Israel, ХАМАС все продолжает удерживать 136 заложников, захваченных в ходе нападения на Израиль 7 октября. Из них 114 мужчин, 20 женщин и два ребенка. По данным издания, среди заложников 125 израильтян и 11 иностранцев, в том числе восемь граждан Таиланда.

В сети появилось видео, предположительно, расстрела украинских военнопленных

Украинский OSINT-проект Deep State опубликовал видео, снятое с дрона, как утверждается, на позициях 45-го отдельного стрелкового батальона ВСУ у села Степное в Донецкой области.

На кадрах несколько человек с автоматами стоят у входа в блиндаж, из которого выходят два безоружных человека с поднятыми руками. Один из них ложится на землю, после чего вооруженные люди открывают огонь и расстреливают обоих безоружных. Как утверждает Deep State, люди с автоматами на видео — российские военнослужащие, а расстрелянные безоружные — солдаты ВСУ, сдавшиеся в плен из-за нехватки боеприпасов.

После публикации видео Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 УК Украины).

В Генпрокуратуре Украины и ВСУ заявили, что на видео запечатлена внесудебная казнь украинских военнопленных. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец пообещал обратиться по этому поводу в ООН и Международный комитет Красного Креста. «На видео ясно все могут увидеть, что украинские военные выполняют все необходимые вещи, которые показывают, что они без оружия, что они сдаются в плен и не несут никакой угрозы для российских военных. Так что их автоматически должны были взять в плен и предоставить статус военнопленных», — заявил он.

Жен мобилизованных вызвали в полицию из-за автомобильных стикеров с требованием вернуть мужей домой

Сообщения об этом появились в чате родственников мобилизованных из Ульяновска. Как сообщается, поводом для вызова в полицию стали стикеры с надписью «Vерните мужа! Я Zа#балась», которые жены мобилизованных из разных городов начали клеить на свои машины в конце ноября.

По данным издания «7х7», в полицию вызвали как минимум четырех жен мобилизованных. Одной из них вручили повестку с требованием прийти в отделение полиции 4 декабря.

Ранее сообщество жен мобилизованных запустило телеграм-канал «Путь домой», на который уже подписались около 30 тысяч человек. В этом канале были опубликованы несколько обращений к властям с требованием вернуть мобилизованных мужчин домой, а также с критикой Владимира Путина. «Нас наебали и вас наебут», — говорилось в одном из открытых писем.

В Калужской области арестовали четверых подозреваемых в похищении восьмилетней девочки

Злата Липова пропала в городе Козельске Калужской области 29 ноября. После этого ее мать получила сообщение с требованием о выкупе в криптовалюте в обмен на освобождение дочери.

Мать обратилась в полицию, а похитители сами отпустили девочку, высадив ее из машины в одной из деревень Тульской области. Позже по подозрению в похищении ребенка силовики задержали жительницу деревни Касьяново 37-летнюю Ирину Новикову, ее сына — 21 летнего Андрея, бывшего мужа — Дмитрия и нынешнего супруга 40-летнего Аркадия Новикова.

Последний во время заседания по избранию меры пресечения заявил, что решил похитить ребенка, так как ему в голову пришла «навязчивая идея». Он утверждает, что остальные подозреваемые пытались его отговорить.

«В моей голове был внезапный порыв. Я просто ехал по улице и мне пришла навязчивая идея от отчаяния. Я не был один в машине. Со мной была жена и старший сын. Они отговаривали меня, убеждали, чтобы я этого не делал. Они были против категорически», — сказал Аркадий Новиков.

Певец Щарлот признал вину в реабилитации нацизма и назвал себя жертвой российской оппозиции

Об этом он заявил в суде во время избрания ему меры пресечения, он также прочитал стих собственного сочинения и пояснил, что таким образом просит прощения у «русского народа».

Свои антивоенные акции и заявления Шарлот объяснил влиянием российской оппозиции, которая, по его словам, «очень плотно и скрупулезно обрабатывает сознание молодых людей».

«Оппозиция обработала мозги. И недавно в секторе Газа начались всем известные события. Я наполовину еврей, на вторую — араб. И я увидел западную точку зрения на эту ситуацию. Мне кажется, что оппозиция проплачена Западом, и мне нужно вернуться в Россию, чтобы поддерживать страну. И да, я избавился от пейсов», — сказал Шарлот.

Ранее против него возбудили уголовное дело по статьям об оскрблении чувств верующих (статья 148 УК) и реабилитации нацизма (часть 4 статьи 354.1 УК).

Поводом для этого стали опубликованные Шарлотом видео, в которых он разорвал георгиевскую ленту в виде литеры Z, «переделал текст песни "День победы" с явно оскорбительным характером», прибил свой военный билет к кресту вместе с портретом патриарха Кирилла, а также сжег свой российский паспорт, сопроводив это заявлением с осуждением действий России в Украине.

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