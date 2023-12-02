«Пришла навязчивая идея». В Калужской области арестовали четырех подозреваемых в похищении восьмилетней девочки

В Калужской области арестовали подозреваемых в похищении школьницы Златы Липовой, которые требовали у ее матери выкуп в криптовалюте. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Следственный комитет.

Восьмилетняя девочка пропала 29 ноября в городе Козельске Калужской области. По версии следствия, трое мужчин и одна женщина посадили ребенка в машину и увезли в деревню Касьяново. Ее матери обвиняемые отправили сообщение, потребовав выкуп в размере полутора миллионов рублей в криптовалюте.

«На следующий день подозреваемые отвезли ребенка в деревню Таратухино Белевского района Тульской области, где высадили из машины и оставили на улице. Девочка зашла в дом к местным жителям и попросила о помощи», — говорится в сообщении СК.

По подозрению в похищении школьницы силовики задержали жительницу деревни Касьяново. По данным Shot, ее зовут Ирина Новикова, ей 37 лет. Также задержали ее сына — 21 летнего Андрея, бывшего мужа — Дмитрия и нынешнего супруга 40-летнего Аркадия Новикова.

Последний во время заседания по избранию меры пресечения заявил, что решил похитить ребенка, так как ему в голову пришла «навязчивая идея». Он утверждает, что остальные подозреваемые пытались его отговорить.

«В моей голове был внезапный порыв. Я просто ехал по улице и мне пришла навязчивая идея от отчаяния. Я не был один в машине. Со мной была жена и старший сын. Они отговаривали меня, убеждали, чтобы я этого не делал. Они были против категорически», — говорит Аркадий Новиков.

В свою очередь, Ирина Новикова утверждает, что не знала о похищении. Она якобы думала, что муж просто подвозит ребенка своего знакомого.

Всем подозреваемым предъявили обвинения по двум статьям: похищение несовершеннолетнего из корыстных побуждений (пункты «д», «з» части 2 статьи 126 УК ) и вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере (пункт «б» части 3 статьи 163 УК).

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