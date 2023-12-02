Певец Шарлот признал вину в реабилитации нацизма и заявил, что стал жертвой российской оппозиции

Певец Шарлот признал вину в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Он также заявил, что стал жертвой российской оппозиции. Суд в Самаре оставил его под стражей, пишет РИА «Новости».

Во время заседания по избранию меры пресечения Шарлот прочитал стих собственного сочинения. Таким образом он попросил прощения у «русского народа» и обещал «защищать Россию талантом». Свои последние антивоенные высказывания и действия певец объяснил тем, что попал под влияние российской оппозиции. Она, по его словам, «очень плотно и скрупулезно обрабатывает сознание молодых людей». А в Россию он вернулся, так как ему не понравилась позиция западных стран по отношению к палестино-израильскому конфликту.

«Оппозиция обработала мозги. И недавно в секторе Газа начались всем известные события. Я наполовину еврей, на вторую — араб. И я увидел западную точку зрения на эту ситуацию. Мне кажется, что оппозиция проплачена Западом, и мне нужно вернуться в Россию, чтобы поддерживать страну. И да, я избавился от пейсов», — сказал Шарлот.

Против певца возбудили уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих (статья 148 УК), а также по двум эпизодам статьи о реабилитации нацизма (часть 4 статьи 354.1 УК).

Шарлота обвиняют в том, что он опубликовал в инстаграме ролики, которые, по мнению следствия, «оскверняют воинскую славу». В одном из них музыкант разорвал георгиевскую ленту в виде литеры Z, во втором «переделал текст песни "День победы" с явно оскорбительным характером». А в третьем видео он прибил свой военный билет к кресту вместе с портретом патриарха Кирилла. Кроме того, в июне певец опубликовал видеозапись, на которой сжег российский паспорт, а также заявил, что выступает против войны в Украине.

Шарлота задержали в 22 ноября в аэропорту «Пулково» в Петербурге, куда он прилетел из Еревана. В этот же день глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала видео с его извинениями. После этого Шарлота арестовали на 13 суток по статье о мелком хулиганстве.

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