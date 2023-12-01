Армия Израиля возобновила военные действия в Газе после перемирия

В секторе Газа вновь начались активные боевые действия, проводимые израильскими военными. По информации радиостанции «Галей ЦАХАЛ», ссылающейся на неназванного израильского политика, сейчас ведутся полномасштабные боевые операции, и переговоры об освобождении заложников не проводятся.

В минздраве сектора Газа заявляют, что от ракетных ударов израильской армии уже погибли 14 палестинцев, передает The Guardian. Журналист «Аль-Джазиры» Хинд Худари ранее сообщил, что по меньшей мере шесть человек были убиты в результате нападения на дом в Рафахе и Хан-Юнисе. Еще семь человек также были убиты в районе Магази.

Израильская гостелерадиокомпания Kan сообщает, что одной из причин возобновления боевых действий стало непредоставление израильским властям списка заложников со стороны ХАМАС. Этот список планировалось использовать для их освобождения.

Сегодня утром Армия обороны Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действующего перемирия и объявила о возобновлении военных действий в секторе Газа. Перемирие, которое было в силе между Израилем и ХАМАС с 24 ноября, дважды продлевалось (27 и 29 ноября). Оно истекло сегодня в 8:00 по московскому времени. За час до окончания перемирия израильская армия сообщила о перехвате ракеты, выпущенной из сектора Газа. В городе Сдерот и прилегающих районах сработали сирены воздушной тревоги.

The Wall Street Journal со ссылкой на египетских чиновников вчера сообщал о возможном продлении перемирия. Всего за время перемирия со стороны ХАМАС было освобождено около 110 заложников.

Вчера в результате стрельбы на автобусной остановке в Иерусалиме погибли три местных жителя. Ответственность за этот теракт взяло на себя руководство ХАМАС. После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещать уничтожить палестинскую группировку, как только прекратится освобождение заложников.

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