Три человека погибли в результате стрельбы в Иерусалиме

На автобусной остановке в Иерусалиме произошла стрельба. Нападавшие, прибыв на автомобиле, открыли огонь по людям. По последним данным, три человека погибли, а девять получили ранения, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на экстренные службы.

Среди погибших идентифицированы две женщины — 24 и 73 лет. Не менее 9 человек пострадали. Двое нападавших были убиты на месте.

Стрельба произошла утром на оживленной автобусной остановке. На видеозаписях видно, как люди в панике разбегаются после выстрелов. По данным полиции, напавшие — двое террористов из восточного Иерусалима. Полиция Израиля проводит расследование, а причины нападения пока не сообщаются. Посол США в Израиле Джек Лью осудил нападение.

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