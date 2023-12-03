Проект DeepState опубликовал видео, на котором, как утверждается, российские военные расстреливают украинских пленных. Прокуратура Украины начала расследование

Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 УК Украины). Поводом стала публикация видео, на котором, как утверждается, российские военные расстреливают украинских пленных. Об этом сообщается в телеграм-канале офисе генпрокурора Украины.

2 декабря украинский OSINT-проект DeepState опубликовал видео, снятое с помощью дрона, как утверждается, на позициях 45-го отдельного стрелкового батальона ВСУ у села Степное в Донецкой области. Утверждается, что на кадрах изображены как минимум шесть российских солдат с автоматами в руках, стоящих у блиндажа. Когда из него выходят два украинских военных, собиравшихся сдаться в плен из-за недостатка боеприпасов, и один из них ложится на землю, по ним открывают огонь, пишет DeepState.

«На видео зафиксировано, как группа лиц в российской форме в упор расстреливает двух сдавшихся в плен безоружных военнослужащих в форме Вооруженных Сил Украины», — говорится в сообщении украинской Генпрокуратуры.

В управлении стратегических коммуникаций ВСУ заявили о подтверждении информации о том, что российские военные «расстреляли безоружных солдат».

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о намерении обратиться в ООН и Международный комитет Красного Креста. «На видео ясно все могут увидеть, что украинские военные выполняют все необходимые вещи, которые показывают, что они без оружия, что они сдаются в плен и не несут никакой угрозы для российских военных. Так что их автоматически должны были взять в плен и предоставить статус военнопленных», — сказал он.

3 декабря начальник городской военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш заявил, что российские военные, попавшие на видео с предполагаемым расстрелом украинских пленных, были убиты в ходе ответной атаки ВСУ.

В Минобороны РФ эту тему не комментировали.

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