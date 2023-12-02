Израиль отозвал из Катара переговорщиков по освобождению заложников 

Израиль заявил о тупике в переговорах с ХАМАСом и отозвал из Катара команду переговорщиков, которая занималась освобождением заложников. Об этом сообщает канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в соцсети X.

«После тупика в переговорах по указанию премьер-министра глава Моссад Давид Барнеа приказал своей команде переговорщиков в Дохе вернуться в Израиль. Террористическая организация ХАМАС не выполнила свою часть соглашения, которая предусматривала освобождение всех детей и женщин по списку, который был направлен ХАМАСу и утвержден им», — говорится в сообщении.

В свою очередь, глава Моссада поблагодарил коллег из США и Египта, а также премьер-министра Катара Мухаммеда бен Абделя Рахмана Аль Тани «за партнерство и огромные посреднические усилия». По словам Барнеа, благодаря этому удалось освободить 84 человека — это граждане Израиля, женщины и дети. Также боевики отпустили 24 иностранцев, в том числе троих россиян.

Одного из заложников с российским гражданством боевики передали представителям Красного Креста 26 ноября. «ХАМАС освободил заложника с российским гражданством в ответ на усилия президента России Владимира Путина», — сказал госагентству ТАСС пресс-секретарь главы политического крыла боевиков Исмаила Хании Тахер ан-Нуну.

Как пишет The Times of Israel, на момент прекращения временного перемирия в плену у группировки ХАМАС находились 136 человек. Из них 114 мужчин, 20 женщин и два ребенка. По данным издания, среди заложников 125 израильтян и 11 иностранцев, в том числе восемь граждан Таиланда.

Режим прекращения огня в секторе Газа действовал с 24 ноября. Накануне Армия обороны Израиля возобновила активные боевые действия на территории анклава. Минздрав Газы, который контролируется ХАМАСом, вскоре после этого заявил о гибели по меньшей мере 180 человек.

На этой неделе начальник генерального штаба Армии обороны Израиля заявил, что после окончания режима прекращения огня военные возобновят боевые действия «со всей решимостью».

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