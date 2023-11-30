Финляндия закрыла границу с Россией

Финляндия закрыла все КПП на границе с Россией до 13 декабря. О закрытии границы финское правительство объявило еще 28 ноября, объяснив необходимость таких мер аномальным наплывом просителей убежища и нелегальных мигрантов, прибывающих со стороны России.

«Россия вызвала эту ситуацию, и она также может положить ей конец», — заявил по этому поводу премьер-министр Финляндии Петтери Орло. Он также отметил, что только в ноябре в Финляндию через границу с Россией прибыли более 600 просителей убежища.

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18 ноября власти Финляндии закрыли четыре крупнейших погранперехода на границе с Россией — Ваалимаа (с российской стороны — Торфяновка), Нуйямаа (Брусничное), Иматра (Светогорск) и Ниирала (Вяртсиля).

19 ноября также был временно закрыт пятый погранпереход — Вартиус. 22 ноября финские власти объявили, что на границе с Россией продолжит работу только один КПП — Райя-Йоосеппи. Он является самым северным и труднодоступным, и граничит с Мурманской областью России.

В связи с этим власти российского региона ввели режим повышенной готовности, ожидая увеличения потока мигрантов, пытающихся попасть из России в Финляндию. А в карельском городе Костомукша были организованы пункты временного размещения для мигрантов.

В Кремле действия Финляндии назвали проявлением «русофобской позиции». «Вряд ли мы как то способны повлиять [на ситуацию], потому что диалога нет и [это произошло] не по нашей вине. Не мы были инициаторами сворачивания диалога. Ничего кроме глубокого сожаления это не вызывает. C Финляндией у нас давние и очень добрые отношения были», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В свою очередь, эстонские власти заявили о готовности также закрыть границу с Россией, если поток нелегальных мигрантов и просителей убежища увеличится. «Въезд в Евросоюз через Эстонию возможен только для тех, кто имеет на это все законные основания. Мы внимательно следим за ситуацией и, если потребуется, готовы предотвратить любую нелегальную миграцию. В зависимости от ситуации на границе это может означать частичное или полное закрытие пунктов пропуска», — заявил глава эстонской погранслужбы Вейко Коммусаар.

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