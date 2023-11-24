В секторе Газа вступило в силу соглашение о четырехдневном прекращении огня

В секторе Газа началось четырехдневное прекращение огня, передает The Times of Israel.

Первых 13 заложников боевики группировки ХАМАС должны отпустить в 17:00 по московскому времени, пишет издание со ссылкой на катарских посредников, которые участвовали в переговорах. В обмен на заложников власти Израиля освободят «неопределенное число палестинских заключенных».

Всего в течение следующих четырех дней планируется освободить не менее 50 женщин и детей, которых боевики удерживают в Газе. В свою очередь, Израиль отпустит 150 палестинских заключенных — в основном женщин и несовершеннолетних.

Если сделка пройдет без нарушений, то в заложниках у боевиков ХАМАСа и других группировок останется 190 человек. При этом Израиль согласился продлить соглашение о прекращении огня по формуле: один день гуманитарной паузы в обмен на десять заложников.

Семьи освобожденных заложников узнают об этом только когда они окажутся на территории Израиля. Власти страны приняли такое решение, чтобы «не вызывать ложных надежд».

О том, что представители Израиля и боевиков ХАМАСа при посредничестве МИД Катара пришли к соглашению о четырехдневном прекращении огня стало известно 22 ноября. После этого израильский Минюст опубликовал список из 300 палестинских заключенных, которых предполагается освободить. Подавляющее большинство из них — это молодые мужчины и подростки, которых израильские полицейские задержали в ходе беспорядков на западном берегу реки Иордан. Однако в списке есть и 13 взрослых женщин. Всех их обвиняют в покушениях на совершение терактов.

7 октября десятки боевиков палестинской группировки ХАМАС вторглись на территорию Израиля. Они убили около 1200 человек, большинство из которых были мирными жителями. Еще 240 человек взяли в заложники и увезли в сектор Газа. В ответ на это израильская армия начала наземную операцию в анклаве. По данным Минздрава Газы, который подчиняется Хамасу, за это время погибли более десяти тысяч палестинцев.

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