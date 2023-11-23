Пауза в боевых действиях в Газе и освобождение израильских заложников отложены до 24 ноября

Перемирие в Газе и освобождение заложников отложены до 24 ноября. Об этом, как пишет Jerusalem Post, сообщил советник по национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби.

«Переговоры об освобождении наших заложников продвигаются и продолжаются. Начало процесса освобождения состоится в соответствии с первоначальным соглашением между обеими сторонами и не ранее пятницы», — говорится в заявлении Ханегби, опубликованном офисом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Как отмечает Jerusalem Post, власти решили уведомлять семьи освобожденных заложников, только когда их родные окажутся на территории Израиля, чтобы «не вызывать ложных надежд».

Накануне о том, что пауза в боевых действиях начнется в 10 часов утра по местному времени 23 ноября сообщало Би-би-си, ссылаясь на собственного корреспондента в секторе Газа Тома Бейтмана.

Как уточняет CNN, ссылаясь на неназванного израильского чиновника, перемирие в Газе и освобождение заложников отложены до 24 ноября в связи с обсуждением «довольно незначительных деталей реализации» соглашения.

22 ноября стало известно, что представителям Израиля и ХАМАСа при посредничестве МИД Катара удалось прийти к соглашению. По условиям сделки израильская армия должна на четыре дня приостановить боевые действия, а ХАМАС освободить 50 заложников — 30 детей и 20 женщин. Далее пауза в боевых действиях может быть продлена по схеме: один день в обмен на 10 освобожденных заложников.

Позже стало известно, что соглашение включает в себя пункт об освобождении Израилем заключенных палестинцев. Минюст страны опубликовал список из имен 300 человек, которых предполагается освободить. Подавляющее большинство из них — это молодые мужчины и подростки, задержанные израильскими силовиками в ходе беспорядков на западном берегу реки Иордан, но есть и 13 взрослых женщин, которых обвиняют в покушениях на совершение терактов.

Несколько сотен израильских и иностранных заложников ХАМАС захватил в ходе нападения на Израиль 7 октября. Тогда же палестинские боевики убили более 1400 израильских и иностранных граждан. В ответ Израиль начал масштабную сухопутную операцию «Железные мечи», в ходе которой полность блокировал сектор Газа и ввел туда войска, заявляя, что намерен полностью уничтожить ХАМАС. Как заявляли представители группировки и подконтрольных ей палестинских ведомств, в результате израильских авиаударов с тех пор погибли более 10 тысяч палестинцев и несколько заложников.

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