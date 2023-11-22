Израиль и ХАМАС договорились об освобождении заложников. Сделку, в рамках которой израильская армия (ЦАХАЛ) приостановит боевые действия, а ХАМАС освободит заложников, по итогам голосования утвердил кабинет министров Израиля. Об этом сообщили в канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

По условиям сделки, которые публикует, в частности, Times of Israel, ЦАХАЛ прекратит огонь на четыре дня, а ХАМАС в обмен освободит 30 детей и 20 женщин. После этого прекращение огня может быть продлено по схеме один день перемирия в обмен на 10 освобожденных заложников.

Выступавший посредником на переговорах МИД Катара уточнил, что по условиям соглашения Израиль также будет должен освободить часть палестинских заключенных. В ХАМАС заявляли, что речь идет об освобождении «150 детей и женщин в возрасте до 19 лет из израильских тюрем», пишет Al-Mayadeen. При этом в сообщении израильских властей об освобождении палестинских заключенных ничего не говорится.

Время начала перемирия также пока не сообщается. Но, по данным израильских СМИ, первые освобожденные заложники вернутся в Израиль уже через сутки.

Новый виток вооруженного противостояния Израиля и ХАМАСа начался 7 октября, когда палестинская группировка совершила масштабное нападение на Израиль убив за один день более 1400 граждан этой страны и захватив в заложники еще сотни человек.



В ответ Израиль начал военную операцию «Железные мечи», в ходе которой полностью блокировал сектор Газа и ввел туда сухопутные части, заявив, что целью является полное уничтожение ХАМАСа. По данным контролируемого группировкой палестинского минздрава, в результате действий израильских военных погибли более 10 тысяч палестинцев.

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