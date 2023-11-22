Израиль освободит заключенных палестинцев в обмен на заложников

Израиль обменяет заключенных палестинцев на заложников, которых ХАМАС удерживает в секторе Газа. Израильский Минюст опубликовал имена палестинцев, которые будут освобождены.

Всего в списке 300 имен. 287 человек из них это молодые мужчины, а также несовершеннолетние подростки, задержанные израильской полицией во время беспорядков на Западном берегу реки Иордан, пишет Times of Israel. Оставшиеся 13 человек — взрослые женщины, большинство из которых судили по делам о покушении на теракт.

Как отмечает издание, публикация этого списка даст возможность гражданам и общественным организациям обжаловать освобождение конкретных заключенных.

Предполагается, что Израиль выпустит 150 заключенных в обмен на освобождение ХАМАСом 50 заложников в первые четыре дня сделки, которая будет сопровождаться прекращением огня. Если после этого ХАМАС и другие группировки, которые удерживают израильтян, освободят дополнительное число заложников, то ЦАХАЛ передаст боевикам дополнительное число заключенных.

О том, что Израиль обменяет заключенных палестинцев на заложников ранее по итогам переговоров заявляли представители ХАМАС. По условиям сделки, о которой Израиль и ХАМАС договорились при посредничестве Катара, ЦАХАЛ прекратит огонь на четыре дня, а ХАМАС отпустит 30 детей и 20 женщин. Отмечалось, что прекращение огня можно продлить по схеме: день гуманитарной паузы за десять освобожденных заложников.

Когда именно заложники смогут вернуться в Израиль — пока неизвестно. 7 октября во время нападения палестинских боевиков на территорию Израиля погибли 1400 граждан этой страны и иностранцев. Еще более 200 человек боевики увезли в сектор Газа. С тех пор ХАМАС освободил только четверых женщин — двух пожилых израильтянок и двух американок. При этом ЦАХАЛ в конце октября сообщил об освобождении из плена израильской военнослужащей — Ори Магидиш.

После начала наземной операции ЦАХАЛа на территории палестинского анклава представители боевиков утверждали, что в результате авиаударов погибли несколько заложников, а также более 10 тысяч палестинцев.

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