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В Тамбовской области могут ввести штрафы за склонение женщин к абортам

18:45 • 18.10.2023

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров внес в областную Думу законопроект о запрете склонения к искусственному прерыванию беременности. Об этом сообщается на сайте правительства региона. 

«Под склонением к искусственному прерыванию беременности понимается принуждение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, выдвижения иных требований. При этом если врач проинформирует о наличии медицинских показаний к аборту, то это не будет считаться склонением к искусственному прерыванию беременности», — говорится в сообщении. 

За склонение к абортам в документе предлагается ввести штрафы: от пяти до десяти  тысяч рублей для российских граждан, от 10 до 20 тысяч рублей — для иностранцев, от 25 до 50 тысяч рублей — для должностных лиц и от 100 до 200 тысяч рублей — для юридических лиц. 

«Мы сталкиваемся с открытой пропагандой абортов под видом “прав женщин”, которую ведут движения, финансируемые, в том числе, недружественными России странами. Это является одним из элементов гибридной войны против нашего государства. Однако информация о последствиях аборта, необратимости этого шага и его вреде для жизни и здоровья женщины замалчивается. Мы хотим эту ситуацию преломить. Для нас важны традиционные семейные ценности», — заявил Егоров.

Ожидается, что депутаты Тамбовской областной Думы рассмотрят этот законопроект на ближайшем пленарном заседании. 

В начале августа 2023 года аналогичный закон приняли в Мордовии. Там за склонение к абортам ввели штрафы от пяти тысяч до 200 тысяч рублей. 

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