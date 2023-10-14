«Мысль о рождении ребенка настолько ужасна, что становится возбуждающей»

Издание Dazed писало о том, что у политика Бориса Джонсона, актера Ника Кэннона и миллиардера Илона Маска может быть больше общего, чем кажется на первый взгляд, — все они якобы получают удовольствие от незащищенного секса и риска оплодотворить партнера. Эта практика называется бридинг кинк. «Холод» разбирается, почему это нравится людям, каким бывает этот кинк и когда он может стать опасным.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

Что такое бридинг кинк?

Бридинг кинк (от английского breed — «размножаться») — это сексуальное предпочтение, при котором человека возбуждает мысль о незащищенном сексе и риске забеременеть. Психотерапевт-сексолог Анна Лукашевич объясняет, что некоторые удовлетворяют этот кинк, пользуясь контрацепцией, при которой риск снижен, а для других важен «чистый риск» без какой-либо защиты.

По данным Google Trends, количество запросов «breeding kink» начало расти в 2021 году. Тогда же в тик-токе стали популярными видео, на которых беременные девушки шутят, что «бридинг кинк зашел слишком далеко», и завирусилась фраза из твита, набравшего больше 80 тысяч лайков — «submissive and breedable» (покорный и готовый к размножению). Сейчас можно найти статьи с заголовками вроде «Как тик-ток помог мне распознать и принять свой бридинг кинк».

Почему людям это нравится?

Одна из главных причин — выброс адреналина из-за риска незапланированной беременности. Но, по словам врача Анны Лукашевич, для некоторых бридинг кинк — это также способ усилить близость и привязанность через сексуальные отношения. «Часто людей возбуждает мысль, что после эякуляции внутрь они станут еще ближе, оставят внутри партнера часть себя, — говорит Лукашевич. — Когда партнеры фантазируют о возможной беременности, у них появляется общая зона ответственности и ощущение, что их связь станет еще глубже».

Журналист и автор телеграм-канала и подкаста о сексе «Правило 34» Николай Чумаков также говорит, что бридинг кинк часто связан с любовью и чувствами: «Суть в единении. Например, есть кинк на одновременные оргазмы. Все это существует, потому что люди любят ощущение слияния и полный контакт с партнером».

В некоторых случаях бридинг кинк включает в себя желание доминировать или быть подчиненным, добавляет Лукашевич. В таком случае эякуляция внутрь партнера воспринимается как элемент доминирования. Доминирующий возбуждается от мысли о лишении своего партнера права выбора и фантазирует, что может влиять на его жизнь, оплодотворив его. В свою очередь, подчиняющемуся партнеру важен факт «пользования» им «как предметом». «Одна из форм доминирования — это дегуманизация, обезличивание партнера и фокусирование на отдельном органе. В таком случае он может восприниматься не как личность, а как объект — вагина и матка, над которыми совершают насилие через практику бридинг кинка, — говорит Лукашевич. — Бридинг кинк также дает ощущение риска. Люди предвкушают его до секса, во время и после, гадая, случится беременность или нет».

Николай Чумаков добавляет, что сейчас кинки стали чаще обсуждаться и с точки зрения женского удовольствия: «Есть порно, в котором девушки настаивают на том, чтобы эякулировали в них, — это тоже доминация, но с их стороны. И в мейнстримном порно бридинг кинк начали показывать как что-то, что нравится женщинам».

Для многих эта практика может быть только фантазией — они смотрят порно или воплощают ее в ролевой игре. По словам Лукашевич, именно поэтому бридинг кинк может встречаться в том числе и у гомосексуальных пар или удовлетворяться даже без партнера — для этого используют искусственные вагины и фаллоимитаторы, которые могут имитировать эякуляцию. Иногда секс-игрушки могут быть даже нереалистичными, а в виде, например, инопланетных яиц из желатина.

«У бридинг кинка есть и пугающая сторона, — отмечает Николай Чумаков. — В некоторых сюжетах порно один из партнеров не дает согласия на эякуляцию внутрь, но она все равно происходит. В таком случае это — сексуализированное насилие, и такое нельзя повторять в жизни. Это можно увидеть в порно, но порно — это это территория фантазий, вымысла и иллюзий. Мы же не ведем себя, как герои фильмов Marvel».

Из-за чего кинк стал популярным?

«Для людей, которые не хотят иметь детей, риск забеременеть может быть очень сексуальным. По сути все, что является табу, порождает эротическое желание», — говорит в интервью Insider аспирант Сэм Хьюз, работающий над диссертацией в области социальной психологии и изучающий кинки. «Мысль о рождении ребенка настолько ужасна, что становится возбуждающей», — подтверждает его мысль один из пользователей Reddit.

Психотерапевт Анна Лукашевич говорит, что, по одной из версий психологов, интерес к этому кинку мог появиться в ответ на законы некоторых стран, ограничивающие право на аборты. В таких странах незащищенный секс для тех, кто не планирует беременность, может быть сильным риском — и поэтому секс без контрацепции или фантазия о нем дает выброс адреналина и возбуждает.

«Но, как мне кажется, основная причина популярности этого кинка — появление площадок для обсуждения, — добавляет Лукашевич. — Бридинг кинк — это что-то новое и рискованное, поэтому вызывает у людей интерес и эмоции. К тому же о нем много говорят в порно, фанфиках, тик-токах. Также в зарубежном сегменте интернета появилось много доступной информации, где просто объяснено, что это за кинк, какие есть риски и форматы, чтобы его реализовать».

Николай Чумаков соглашается, что интернет и доступность информации влияют на то, что люди стали отпускать «вожжи стыда» и с большим интересом относятся к своей сексуальности, обсуждая ее в сети.

Также он говорит, что бридинг кинк существовал всегда, просто для него не было названия. «В мире нет нормального сексуального образования и устоявшихся терминов, единых для всех. Поэтому мы и не встретим нормального названия для разных кинков — люди придумывают разные термины, которые со временем эволюционируют и меняются, из-за чего явление кажется новым».

Как сделать эту практику безопасной?

Тем, кто не практикует бридинг кинк, но заинтересован в нем, Анна Лукашевич советует попробовать безопасные практики: «Лучше начать с секс-игрушек, фантазий, ролевых игр, прежде чем реализовывать бридинг кинк во время секса с проникновением. Важно заранее понять, точно ли это вызывает у вас отклик и возбуждение».

Если человек хочет практиковать бридинг кинк в проникающем сексе, то нужно согласовать это с партнером, обсудить приемлемую форму практики и разобраться, кто будет нести ответственность и в какой степени, если, например, наступит нежелательная беременность. «Важно дать партнеру право выбора и по возможности посетить сексолога, — говорит Анна Лукашевич. — Именно сексолог ответит на все вопросы, предупредит о последствиях и поможет понять, действительно ли это осознанное желание обоих партнеров».

Бридинг кинк в чистом виде предполагает секс без презерватива, поэтому нужно обсудить риски с гинекологом или урологом. «Договоритесь о сдаче анализов на ИППП и вирусы. Речь не только о ВИЧ, сифилисе, гонорее, но и о вирусе папилломы человека, некоторые штаммы которого повышают риск онкологии у женщин», — говорит Анна Лукашевич. Если для человека в этой практике приемлема контрацепция, то важно найти ту, что подойдет обоим партнерам: будет безопасной и не испортит впечатления от кинка. Также можно согласовать с гинекологом способы посткоитальной контрацепции.