От медикаментозных абортов отказались большинство частных клиник Курской области 

Четыре из пяти частных клиник Курской области с лицензией на медикаментозный аборт отказались от этой услуги. Об этом, ссылаясь на заместителя губернатора Курской области Андрея Белостоцкого, сообщает «Вести.Курск».

«Мы второй субъект РФ, где коммерческие организации здравоохранения отказались от пункта лицензии о химическом прерывании беременности. Сейчас примерно 92% женщин, которые принимают решение о прерывании беременности, будут находиться в государственных клиниках, где мы активно ведем с ними работу», — заявил Белостоцкий.

Он также утверждает, что последняя частная клиника в регионе в ближайшее время тоже откажется от медикаментозных абортов.

В свою очередь, главный врач курского оздоровительно-реабилитационного центра «Атлант» Владимир Павловский, комментируя это решение, сказал, что «каждый сохраненный ребенок — это достояние государства».

Накануне стало известно, что все частные клиники в аннексированном Крыму «добровольно» отказались от абортов. Провести процедуру по прерыванию беременности теперь можно только в государственной больнице.

В ноябре об абортах высказался Владимир Путин. Он считает, что эту «проблему» можно решить двумя способами — запретить продавать препараты для прерывания беременности или повышать уровень поддержки семей. К тому моменту на территории Мордовии и Тверской области уже ввели штрафы за «склонение» женщин к абортам.

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