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Не только «детоубийство»

Как противники абортов объясняют свою позицию? Тест

09.08.2023

Женщины в России часто сталкиваются с репродуктивным давлением. И власти, и окружение говорят, что рожать — это обязанность, а не право. Поэтому аборты в России считаются чем-то постыдным и аморальным, а чиновники и известные люди часто говорят, что их надо запретить, прибегая к аргументам разной степени абсурдности. Пройдите тест «Холода», чтобы узнать, разбираетесь ли вы в логике государственных противников абортов.

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Начнем с недавнего. По мнению министра здравоохранения Михаила Мурашко, учиться, строить карьеру и обеспечивать себе доход, прежде чем родить ребенка, — это «порочная практика». Он убежден, что это «сокращает время для рождения третьего и четвертого ребенка». Что, по мнению Мурашко, может исправить такую «порочную практику»?
И снова про Минздрав. Как ведомство рекомендует гинекологам разговаривать с молодыми (даже несовершеннолетними) беременными женщинами, желающими сделать аборт?
Однажды об абортах высказалась и уполномоченная по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова. «Весь цивилизованный мир не первый год выступает против такого явления. Мы поддерживаем эту позицию, при этом, конечно, считаем, что этот вопрос требует системного подхода». Попробуйте угадать, какую позицию она поддержала.
Давайте немного отвлечемся от чиновников. Певец Григорий Лепс говорил, что не понимает, чем отличается убийство годовалого ребенка от убийства ребенка, находящегося в утробе матери. А кто, по его мнению, прокормит ребенка?
Против абортов высказывался и актер Дмитрий Певцов. «Господь не по силам испытания не дает. Мы все в руках Господа, и то, что с нами происходит, даже, казалось бы, самое страшное, происходит на благо нашей души», — говорил он. О чем он?
Надеемся, вы еще не сошли с ума от этих высказываний. Вот следующий вопрос. Патриарх Кирилл, конечно, высказывается против абортов. Но что, говоря о них, он назвал «издевательством над правами человека»?
Главный внештатный репродуктолог Минздрава Олег Аполихин говорил, что многим врачам не хочется делать аборты: «Сегодня он операцию делал — жизнь спасал, а тут пришла женщина, и надо убивать». Он предложил перепоручить эту работу. Кому?
Наберитесь сил, осталось совсем немного. Депутат Госдумы от «Единой России» Владимир Крупенников выступал за то, чтобы вывести аборты из системы ОМС. Как думаете, чем депутат объяснил это мнение?
И последний вопрос. Иркутский минздрав утвердил анкету, которую в частных и государственных клиниках давали женщинам, желающим сделать аборт. Попробуйте угадать, какого из следующих вопросов в ней не было.
Ваш результат из 9

Автор
редакция «Холода»
Фото на обложке
Russian Look Ltd. / Alamy / Vida Press
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