Не только «детоубийство»

Женщины в России часто сталкиваются с репродуктивным давлением. И власти, и окружение говорят, что рожать — это обязанность, а не право. Поэтому аборты в России считаются чем-то постыдным и аморальным, а чиновники и известные люди часто говорят, что их надо запретить, прибегая к аргументам разной степени абсурдности. Пройдите тест «Холода», чтобы узнать, разбираетесь ли вы в логике государственных противников абортов.

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Начнем с недавнего. По мнению министра здравоохранения Михаила Мурашко, учиться, строить карьеру и обеспечивать себе доход, прежде чем родить ребенка, — это «порочная практика». Он убежден, что это «сокращает время для рождения третьего и четвертого ребенка». Что, по мнению Мурашко, может исправить такую «порочную практику»? Полный запрет абортов Карьерные ограничения Ограничения на препараты для абортов Назад Дальше И снова про Минздрав. Как ведомство рекомендует гинекологам разговаривать с молодыми (даже несовершеннолетними) беременными женщинами, желающими сделать аборт? Не отговаривать от аборта Предлагать сохранить ребенка, ведь они почти из одного поколения Предлагать родителям девушки решить, делать ли ей аборт Назад Дальше Однажды об абортах высказалась и уполномоченная по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова. «Весь цивилизованный мир не первый год выступает против такого явления. Мы поддерживаем эту позицию, при этом, конечно, считаем, что этот вопрос требует системного подхода». Попробуйте угадать, какую позицию она поддержала. Видимо, таким образом она выступила против абортов Раз уж говорит про цивилизованный мир, то подразумевает, что женщина должна иметь право на аборт Назад Дальше Давайте немного отвлечемся от чиновников. Певец Григорий Лепс говорил, что не понимает, чем отличается убийство годовалого ребенка от убийства ребенка, находящегося в утробе матери. А кто, по его мнению, прокормит ребенка? Семья, пусть и небогатая Бог Россия Назад Дальше Против абортов высказывался и актер Дмитрий Певцов. «Господь не по силам испытания не дает. Мы все в руках Господа, и то, что с нами происходит, даже, казалось бы, самое страшное, происходит на благо нашей души», — говорил он. О чем он? О том, как сложно растить ребенка в нищете О ранней беременности О беременности после изнасилования Назад Дальше Надеемся, вы еще не сошли с ума от этих высказываний. Вот следующий вопрос. Патриарх Кирилл, конечно, высказывается против абортов. Но что, говоря о них, он назвал «издевательством над правами человека»? Лишение женщины возможности сделать аборт Меня не проведешь. Конечно, так он назвал именно аборты Так он высказался о бедности, из-за которой люди не решаются заводить детей Назад Дальше Главный внештатный репродуктолог Минздрава Олег Аполихин говорил, что многим врачам не хочется делать аборты: «Сегодня он операцию делал — жизнь спасал, а тут пришла женщина, и надо убивать». Он предложил перепоручить эту работу. Кому? ФСИН Частным клиникам Организациям, выступающим за аборты Назад Дальше Наберитесь сил, осталось совсем немного. Депутат Госдумы от «Единой России» Владимир Крупенников выступал за то, чтобы вывести аборты из системы ОМС. Как думаете, чем депутат объяснил это мнение? Тем, что у государства нет на это денег Тем, что женщина не несет за аборт финансовой ответственности Тем, что аборт — не болезнь Назад Дальше И последний вопрос. Иркутский минздрав утвердил анкету, которую в частных и государственных клиниках давали женщинам, желающим сделать аборт. Попробуйте угадать, какого из следующих вопросов в ней не было. Придя домой после аборта, имеете ли вы право наказывать своего ребенка за детские шалости? Если преступник на суде скажет, что он убил, потому что у него маленькая квартира, его оправдают? Знаете ли вы, как государство может поддержать необеспеченную семью с новорожденным ребенком? Назад Посмотреть результат Ваш результат из 9