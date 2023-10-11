Суд приобщил к делу Скочиленко справку без печатей и подписей о том, что ее можно этапировать

Судья Василеостровского районного суда Санкт-Петербурга, который рассматривает дело по статье о «фейках» об армии против художницы Саши Скочиленко, приобщила к делу справку о том, что Скочиленко можно этапировать, несмотря на имеющиеся у нее заболевания. Об этом пишет «Медиазона», ссылаясь на корреспондента в зале суда.

Как сообщается, судья приобщила справку к делу без обсуждения со сторонами процесса. После этого адвокат Скочиленко Яна Неповиннова попросила сфотографировать документ, судья согласилась, а защита обратила внимание, что на представленном клочке бумаги нет ни сведений о проведенных обследованиях, ни фамилии медицинского работника, который выдал справку, ни даже печати, которую можно было бы прочесть.

Сама Скочиленко, отвечая на вопросы адвокатов, сообщила суду, что за последний месяц ее осматривали только частные врачи, которые были приглашены в СИЗО по просьбе стороны защиты. По словам Скочиленко, сотрудники медчасти СИЗО последний раз осматривали ее в сентябре и никаких справок по итогу осмотра не предоставили.

Ранее у Скочиленко диагностировали кисту в правом яичнике, ПТСР, целиакию и порок сердца. Она утверждает, что в СИЗО не получает никакой медицинской помощи, из-за чего заболевания прогрессируют.

Сашу Скочиленко обвиняют в распространении «фейков» о российской армии из-за акции, в ходе которой она меняла ценники в магазинах на листки бумаги с информацией о преступлениях российских военных в Украине.

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