«Я горжусь тем, что я сделала». «Бумага» взяла интервью у женщины, написавшей донос на Сашу Скочиленко

Художницу из Петербурга Сашу Скочиленко обвиняют в распространении «фейков» о российской армии. Поводом для обвинения стала ее акция в магазине «Перекресток». Там Скочиленко заменила ценники на наклейки с информацией о войне в Украине и антивоенными призывами. «Бумага» взяла интервью у 76-летней женщины (ее имя не называется), которая первой заметила наклейки и донесла в полицию.

«Оплевали меня не знаю как! Я — “доносчик”! Я горжусь тем, что я сделала. Значит, преступление видеть и пройти мимо — это не позор? — говорит она. Я, что ли, ее посылала раскладывать эти ценники? Что вы хотите, чтобы я сказала, что она хорошая девочка? Ее надо простить?».

При этом она отметила, что не считала Скочиленко преступницей, «пока не началась вся эта дальше катавасия». «Началось, что в интернете черте-что там расписали, потом вся эта кодла вокруг нее [Саши] ходит в суде. Как я к этому отношусь? Я очень возмущена тем, что оплевывают людей, которые защищают Россию. И делают это люди, которые живут в России, пусть даже они не считают себя русскими», — пояснила она.

По ее словам, сделанное Скочиленко она считала глупостью, а не преступлением. «Я считала, что это просто глупость, если уж вас интересует моя реакция. Я когда эту гадость [карточку с текстом] увидела, я ее чисто импульсивно выхватила, меня бросило в жар, я отошла: не хватало еще, чтобы я инсульт из-за вас получила! Отношение мое к этому не изменилось. Подлость — она всегда подлость. А дураков и в церкви бьют», — сказала она.

При этом женщина убеждена, что Скочиленко сама не верила в то, что писала на наклейках. «Я никогда не поверю, что она на самом деле верила в это. Вот в это я никогда не поверю! Есть дураки, есть дураки в кубе. Но таких просто не бывает. Ясно, что это дезинформация. Тем более, что это [макет ценников] распространялось через интернет. Я потом разобралась в этом: там несколько ценников, они пишут ценник и количество якобы жертв. А сколько было жертв за восемь лет в Донецке? Почему ее это не возмущало?» — сказала она, добавив, что сама «тоже пацифистка», но понимает, что «добро должно быть с кулаками».

На вопрос, что бы она сказала маме Саши Скочиленко, автор доноса ответила: «Я бы сказала, почему у нее дочка выросла с такими убеждениями? Если это можно назвать убеждениями, конечно. Но, конечно, честно говоря, я считаю, что если [Дарье] Треповой дадут 15 лет, то за бумажки можно было бы, конечно, поменьше. Я вообще-то удивлена была. Я с самого начала прокурорам говорила: ну что за глупость-то? За это столько же не дают. Выпороли и отпустили».

8 ноября обвинение запросило Скочиленко восемь лет колонии. С апреля 2022 года Скочиленко находится в СИЗО. Как отмечает «Медиазона», за это время на нее неоднократно оказывали давление. Так, в ее камере чаще чем в других проводят обыски. Ей также не передают специальное питание, назначенное врачами из-за целиакии. Кроме того, ее часто возили на заседания на целый день, из-за чего у нее не оставалось времени на прием пищи.

Помимо целиакии, у Скочиленко диагностировали кисту в правом яичнике, ПТСР и порок сердца. Несмотря на это, к материалам дела приобщили справку из СИЗО, в которой говорится, что подсудимая «этапом следовать может».

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