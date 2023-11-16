«Мое уголовное дело такое странное и смешное». Саша Скочиленко выступила с последним словом 

В Василеостровском районном суде художница Саша Скочиленко, которую обвиняют в распространении «фейков» про российскую армию из-за антивоенных ценников, выступила с последним словом. Обвинение запросило для нее восемь лет колонии общего режима.

«Мое уголовное дело такое странное и смешное, что оно было возбуждено в аккурат 1 апреля. Мое дело такое странное и смешное, что иногда мне кажется: вот я зайду в зал на новое судебное заседание, и с неба внезапно посыплются конфетти, и все встанут и закричат: "Разыграли! Разыграли!" Мое дело такое странное и смешное, что сотрудники СИЗО-5 широко открывают глаза и восклицают: "Неужели за это теперь у нас сажают?" Мое дело такое, что даже сторонники СВО, которых я встречала, не считают, что я заслуживаю тюремного срока за свое деяние», — цитирует Скочиленко «Медиазона». Судья запретила снимать ее последнее слово.

Скочиленко также отметила, что уважает поступок первого следователя по ее делу, который уволился и пошел работать в «Военторг», потому что «пришел в Следственный комитет не для того, чтобы заниматься такими делами».

«Возможно, вы войдете в историю как человек, который меня посадил, возможно, как человек, который меня оправдал, возможно, как человек, который принял нейтральное решение и дал мне штраф, условный срок или срок "по отсиженному”. Все видят и знают, что вы судите не террористку. Вы судите не экстремистку. Вы судите даже не политическую активистку. Вы судите пацифистку», — заключила Скочиленко.

Оглашение приговора Скочиленко состоится сегодня, 16 ноября, в 15 часов по московскому времени.

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