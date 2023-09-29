Художница Саша Скочиленко, арестованная за распространение «фейков» про армию, рассказала, что из-за графика судебных заседаний она не может поесть уже два дня. Об этом сообщил корреспондент «Медиазоны» из зала суда.

29 сентября Василеостровской суд Санкт-Петербурга продолжил рассматривать дело Скочиленко, которую обвиняют в распространении «фейков» из-за того, что она поменяла ценники в магазине «Перекресток» на стикеры с информацией о войне в Украине (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК). Во время заседания девушка пожаловалась на сильную головную боль, после чего ей вызвали «скорую». Врач сделал ей укол кеторола.

Затем Скочиленко рассказала судье Оксане Демяшевой, что она не ела два дня. Корреспондентка «Медиазоны» Лиза Нестерова рассказала, что художницу вывозят из СИЗО на заседание суда до завтрака и возвращают в изолятор поздно, из-за чего она не успевает на ужин. Например, накануне за весь день Скочиленко успела выпить одну чашку чая в конвойном помещении. Сухпаек, положенный ей по закону, содержит глютен, на который у Скочиленко сильная аллергия из-за целиакии, поэтому она не может его есть. «Не понимаю, зачем вы морите меня голодом? Я надеюсь на вашу человечность», — сказала Скочиленко.

Художницу арестовали 11 апреля, за время нахождения в изоляторе у нее начались проблемы со здоровьем. Из-за непереносимости глютена Скочиленко не могла есть еду в СИЗО и долго добивалась того, чтобы ей предоставили подходящее питание. Еще до ареста у нее выявили биполярное аффективное расстройство, а после — ПТСР. Кроме того, у Скочиленко диагностировали порок сердца. Адвокаты не раз просили суд перевести художницу под домашний арест.

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