Художнице Саше Скочиленко запросили восемь лет колонии общего режима по делу об антивоенных ценниках

В Василеостровском районном суде Петербурга состоялось заседание по делу о «фейках» про армию против 33-летней художницы Саши Скочиленко. Прокурор Александр Гладышев запросил для нее восемь лет колонии общего режима, сообщает корреспондент «Медиазоны» из зала суда. Максимальный срок по статье о «фейках» — 10 лет лишения свободы.

Сашу Скочиленко задержали в Санкт-Петербурге в апреле 2022 года за то, что она заменила ценники в супермаркете на антивоенные листовки. Она провела в СИЗО уже более полутора лет. У нее диагностированы киста в правом яичнике, ПТСР, целиакия и порок сердца. Несмотря на это, отмечает «Медиазона», в суд из СИЗО поступило уже восемь справок о том, что Скочиленко может следовать этапом.

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