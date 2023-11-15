Instagram заблокировал аккаунты трех сыновей Кадырова

Instagram заблокировал аккаунты трех сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова — Ахмата, Эли и Адама. Об этом сообщил министр Чечни по национальной политике Ахмед Дудаев.

Кроме того, под блокировку попала страница «о деятельности Рамзана Кадырова» и три ютьюб-канала чеченской государственной телерадиокомпании «Грозный».

«Очевидно, что маленькая Чеченская Республика вызывает у заокеанских надзирателей “свободы слова” такой страх, что они так рьяно пытаются заглушить голос правды в информационном поле. Отсюда резонный вопрос, где эта пресловутая свобода слова, о которой бесконечно кричат американские “демократы”?» — написал Дудаев в своем телеграм-канале.

Instagram заблокировал личную страницу Рамзана Кадырова в мае 2020 года. Тогда это решение объяснили санкциями США, которые ввели против него еще в 2017 году. Аккаунт его сына Адама также уже попадал под блокировку. Это произошло вскоре после того, как Кадыров-старший выложил видео, на котором его несовершеннолетний сын избивает обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля.

После избиения Журавеля Адам Кадыров за полтора месяца получил звание Героя Чечни, а также шесть орденов. Последний из них — «За служение религии Ислам» I степени. Кроме того, его назначили начальником отдела обеспечения безопасности главы республики.

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