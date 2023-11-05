15-летний сын Кадырова, жестоко избивший обвиняемого в сожжении Корана, стал главой отдела обеспечения безопасности главы Чечни

15-летнего сына Рамзана Кадырова Адама назначили главой отдела обеспечения безопасности главы Чечни. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Адам Алханов.

«Адам Кадыров, несмотря на пока еще молодые годы, уже обладает богатым практическим опытом, но главное — в нем силен дух настоящего и отважного воина, которого, абсолютно уверен, никто и ничто не остановит в деле защиты своего отца, Народа, Религии и Родины», — написал Алханов.

Депутат Госдумы Адам Делимханов поздравил своего племянника с этим назначением. «Адам Рамзанович с самого детства проявляет себя как достойный мужчина, для которого понятия чести и достоинства находятся на первом месте», — написал он.

Ранее Адам Кадыров получил несколько наград — орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой» и орден Татарстана «Дуслык». Сам Рамзан Кадыров присвоил своему сыну звание героя Чечни.

Незадолго до этого глава Чечни опубликовал видео, на котором его Адам Кадыров жестоко избивает находящегося в СИЗО Грозного фигуранта дела о сожжении Корана Никиту Журавеля. Кадыров-старший подписал эти кадры словами: «Побил и правильно сделал».

Чеченские силовики отказались возбуждать уголовное дело против Адама Кадырова, заявив, что он еще не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.

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