Сын Кадырова избил обвиняемого прямо в СИЗО

25 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его 15-летний сын Адам избивает 19-летнего Никиту Журавеля, признавшегося в сожжении Корана, — при этом сами признательные показания Журавель, вероятно, давал под давлением. Теперь разобраться с ситуацией призывают даже лояльные Кремлю правозащитники, но власти не спешат с комментариями. Рассказываем, что известно.

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Впервые информация о том, что 15-летний сын главы Чечни Адам Кадыров избил обвиняемого Никиту Журавеля появилась еще 16 августа. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова.

В СИЗО в Грозном Журавель попал по обвинению в поджоге Корана. 19 мая 2023 года в социальных сетях разошлось видео, на котором неизвестный сжигает Коран на фоне мечети в Волгограде. 20 мая Никиту Журавеля, работавшего курьером, задержали сотрудники ФСБ.

Журавелю 19 лет. Он родился и вырос в Севастополе. В 2014 году после аннексии Крыма родители отдали его в пятый класс президентского кадетского училища при Министерстве обороны России. Судя по старой странице во «Вконтакте», как минимум первые годы после вторжения Журавель поддерживал аннексию. В 2015 году на его страничке вперемешку со скриншотами из игры World of Tanks часто появлялись фотографии российской военной техники и Путина, а также флаги России и так называемой Новороссии, под которым выступали пророссийские силы на востоке Украины.

Пропагандистские издания сообщали, что Журавель якобы был подписан на каналы Алексея Навального и Михаила Ходорковского. В Волгограде Журавель учился в Волгоградском государственном социально-педагогическом университете и работал доставщиком еды.

На видео допроса ФСБ Журавель, лежа лицом в пол, рассказывает, что его якобы задержали за то, что он «снимал истребители». Дальнейшие показания даны по наводящим вопросам и подсказкам силовиков. В том же видео после монтажной склейки Журавель почти скороговоркой говорит текст, который выглядит как написанный силовиками. По этим «показаниям» Журавель приобрел Коран «по заданию СБУ» и 4 мая сжег его у мечети, снимая на телефон. «Видеоматериалы» он якобы отправил сотрудникам СБУ за вознаграждение в 10 тысяч рублей. На камеру Журавель «признается», что делал это для «разжигания розни между христианами и мусульманами Волгоградской области».

При этом преследовать Журавеля за госизмену или шпионаж, под статью о которых попадают его «показания», силовики не стали. Журавеля обвинили только в оскорблении чувств верующих и поместили в СИЗО, а через несколько дней этапировали в Чечню. Тогда министр национальной политики республики Ахмед Дудаев утверждал, что это якобы было сделано по инициативе федеральных органов власти.

«Здесь его будут судить, здесь он будет отбывать наказание, поскольку он посягнул на чувства верующих мусульман. У нас здесь, я думаю, он найдет свое наказание в рамках закона», — сказал Дудаев.

Сообщалось, что распоряжение о переводе лично дал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

После вывоза Журавеля в Чечню президентский Совет по правам человека высказал опасения по поводу его пребывания в республике, а член СПЧ Ева Меркачева обратилась к руководству ФСИН, чтобы его перевезли в другой регион.

«Побил, и правильно сделал»

Когда Журавель пожаловался Москальковой, омбудсмен дала распоряжение региональному уполномоченному по правам человека Мансуру Солтаеву разобраться в произошедшем. Тот обещал, что органы разберутся, однако добавил, что в Чечне права человека «чтятся на высшем уровне», «поэтому никто не может быть подвержен истязаниям и избиению».

25 сентября глава Чечни опубликовал кадры с избиением Журавеля в своем официальном канале и заявил, что гордится поступком своего сына:

«Побил и правильно сделал. Более того, я считаю, что посягнувший на любое Священное Писание, в том числе демонстративно сжигающий его, оскорбивший этим десятки миллионов граждан нашей большой страны, должен понести суровое наказание. <…> Без преувеличения, да, я горжусь поступком Адама. Его всегда отличало желание расти не среди сверстников, а среди более старших, благодаря чему у него формируются взрослые идеалы чести, достоинства и защиты своей религии. Уважаю его выбор».

Поговорить об этом с Кадыровым удалось Ксении Собчак. По словам Кадырова, Журавель якобы захотел встретиться с ним, когда прибыл в Грозный и попросил посвятить его в ислам. «Мы пришли в СИЗО, Журавель сказал, что хочет поговорить со мной лично. Сказал, что хочет принять ислам, я сказал ему, что он шайтан и просто хочет спасти свою шкуру. И что такие мусульмане нам не нужны», — рассказал Кадыров.

По словам Кадырова, сам он ничего Журавелю «не делал», так как он — «законопослушный гражданин». А вот момент, когда его сын остался с заключенным один на один, якобы не заметил и вмешался только после того, как услышал крики: «Если суд решит, что Адам виновен, значит, он понесет наказание по всей строгости закона».

«Вызов всей правовой системе»

Видео с избиением Журавеля вызвало реакцию даже у подконтрольных Кремлю общественных деятелей. Например, Татьяна Москалькова заявила, что уничтожение священного писания — «опасное деяние, оскорбляющее чувства миллионов верующих», однако человек должен отвечать за свой проступок или преступление исключительно по закону. «Таковы принципы нашего правового государства. И во время следствия в СИЗО он, безусловно, должен содержаться по правилам, которые установлены законом», — добавила она.

Внимание на видео обратили и члены Совета по правам человека при президенте.

«Я не то чтобы не согласна с избиением человека, находящегося в заведомо беззащитном состоянии, во мне все восстает против этого, — написала в своем телеграм-канале руководительница прокремлевского издания Regnum Марина Ахмедова. — Кадыров выложил видео, на котором его сын избивает человека, сжегшего Коран. А какое он имеет право это делать, нарушать закон? Никакого. Мы не средневековые феодалы, никакие оскорбления религии не оправдывают нарушения закона. Наказание для этого человека устанавливает суд. Но не сын Кадырова. Да и для самого сына как-то неблагородно пользоваться тем, что человек не может ему ответить. Такого быть не должно»,

«Считаю, что сейчас у нас есть видеодоказательство преступления. Этот факт никем не оспаривается. Теперь есть уже видео, личность человека, который совершает преступление — очевидно. Считаю, что следствие должно соответствующие меры принять, — прокомментировала видео правозащитница из СПЧ Ева Меркачева. — По сути, это вызов всей правовой системе России. В конкретном регионе показали, что они могут совершать преступления и им за это ничего не будет».

По мнению юристов, опрошенных журналистами Русской службы Би-би-си (они попросили не публиковать их имена из соображений собственной безопасности), этот ролик свидетельствует о нарушении сразу нескольких статей российских законов.

Каких? Статья 293 УК — халатность сотрудников ФСИН, статья 6.1.1 КоАП или статья ст. 116 УК — побои, статьи 115, 112 или 111 УК — причинение легкого, среднего или тяжкого вреда здоровью, статья 20.17 КоАП — нарушение пропускного режима охраняемого объекта, статьи 280 и 282 УК — призывы к экстремизму и экстремистские высказывания с использованием служебного положения.

В поддержку Журавеля также выступил главный редактор «Новой Газеты. Европа» Кирилл Мартынов: «Кадыров заставляет своего сына применять насилие к заключенным, что не только запрещено законами РФ, но и наносит явный вред интересам несовершеннолетнего», — заявил он. Мартынов обратился к генпрокурору России Игорю Краснову и к председателю СК Александру Бастрыкину, а также к уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

В Кремле официально не отреагировали ни на публикацию Кадырова, ни на призывы провести расследование. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать «историю с сыном Кадырова» на ежедневном брифинге с журналистами:



— А почему не будете? Не подскажете?

— Не хочу.