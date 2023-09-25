Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам жестоко избивает Никиту Журавеля, находящегося в СИЗО за сожжение Корана.

«Побил и правильно сделал. Более того, я считаю, что посягнувший на любое Священное Писание, в том числе демонстративно сжигающий его, оскорбивший этим десятки миллионов граждан нашей большой страны, должен понести суровое наказание», — написал Кадыров.

Он добавил, что гордится своим сыном, который избил Журавеля. «Его всегда отличало желание расти не среди сверстников, а среди более старших, благодаря чему у него формируются взрослые идеалы чести, достоинства и защиты своей религии. Уважаю его выбор», — говорится в сообщении главы Чечни.

19 мая в сети распространилось видео с сожжением Корана на фоне мечети в Волгограде. 21 мая Следственный комитет сообщил о задержании 19-летнего студента Никиты Журавеля. На допросе он сказал, что совершил акцию по заданию «украинских спецслужб», и что должен был получить за нее 10 тысяч рублей.

Суд Волгограда 22 мая арестовал Журавеля. Его обвинили в оскорблении чувств верующих и практически сразу передали чеченским силовикам. Министр национальной политики республики Ахмед Дудаев утверждал, что это якобы было сделано по инициативе федеральных органов власти.

В июле Журавель рассказал, что в СИЗО Грозного его избил сын главы Чечни Адам Кадыров. Омбудсмен Татьяна Москалькова тогда отчиталась, что направила запрос уполномоченному по правам человека в Чечне Мансуру Солтаеву.

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