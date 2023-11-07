Сын Рамзана Кадырова получил пятую за месяц награду

Несовершеннолетнего сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама снова наградили. На этот раз ему вручили орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской республикой». Об этом Кадыров-старший сообщил в своем телеграм-канале.

«Таким образом, он отмечен за значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия», — написал он.

Этот орден стал уже пятой наградой, которую Кадыров-младший получил за последний месяц.

Читать еще Не только Кадыров Чьи родственники в России получают медали и ордена — тест

28 сентября его отец выложил в своем телеграм-канале видео, на котором Адам избивает обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. «Побил и правильно сделал», — прокомментировал эти кадры Кадыров-старший, а 7 октября сообщил, что Адаму присвоено звание Героя Чеченской республики — высшая награда Чечни.

24 октября глава Татарстана Рустам Минниханов наградил Кадырова-младшего вторым по значимости орденом республики — «Дуслык». А уже на следующий день глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов вручил ему орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой». После этого Кадыров-младший получил и еще одну награду — на этот раз председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил-Хаджи Бердиев вручил ему орден «За заслуги перед Уммой» I степени.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.