Не только Кадыров

Сын Рамзана Кадырова 15-летний Адам, избивший в СИЗО Никиту Журавеля, который сжег Коран, 6 ноября получил очередные государственные награды. Его удостоил ордена «За заслуги перед Республикой» глава Карачаево-Черкесии и ордена «За заслуги перед Уммой» I степени — муфтий того же региона. Возглавив службу безопасности своего отца, Адам за несколько недель собрал уже четыре разные награды. Дети Кадырова — далеко не единственные родственники власть имущих, кто получает государственные награды. Попробуйте угадать, кто еще из семей чиновников удостоен медалей, — в тесте «Холода».

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