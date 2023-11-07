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Не только Кадыров

Чьи родственники в России получают медали и ордена — тест

07.11.2023

Сын Рамзана Кадырова 15-летний Адам, избивший в СИЗО Никиту Журавеля, который сжег Коран, 6 ноября получил очередные государственные награды. Его удостоил ордена «За заслуги перед Республикой» глава Карачаево-Черкесии и ордена «За заслуги перед Уммой» I степени — муфтий того же региона. Возглавив службу безопасности своего отца, Адам за несколько недель собрал уже четыре разные награды. Дети Кадырова — далеко не единственные родственники власть имущих, кто получает государственные награды. Попробуйте угадать, кто еще из семей чиновников удостоен медалей, — в тесте «Холода».

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Сколько было лет Рамзану Кадырову, когда он получил «Золотую звезду» Героя России?
У Рамзана Кадырова больше 10 детей. Сколько из них, помимо Адама, получили различные награды?
Какие награды получили сыновья секретаря Совета безопасности и бывшего директора ФСБ Николая Патрушева?
Награды получают родственники не только чиновников, но и друзей Путина. Выберите того, чьи дети остались без медалей и орденов.
Сын одного из партийных лидеров не остался без награды. Угадаете его отца?
За что наградили сына главы Росгвардии и бывшего охранника Путина Виктора Золотова?
Сколько госнаград у дочери Сергея Шойгу Юлии?
Спутницы чиновников тоже собирают медали и ордена. Угадайте, чья супруга получила награду?
За женами — сестры. Чья старшая сестра получила несколько наград?
Ваш результат из 9

Автор
Юля Балахонова
Фото
Scanpix, kremlin.ru, соцсети
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