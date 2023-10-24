Глава Татарстана наградил сына Кадырова 

Глава Татарстана Рустам Минниханов вручил несовершеннолетнему сыну Рамзана Кадырова Адаму, который избил фигуранта дела о сожжении Корана, орден «Дуслык». Об этом сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов.

Он написал, что награду Адаму Кадырову вручили за «значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия».

«Данная высокая награда является очередным подтверждением неординарных способностей и ярких талантов дорогого племянника Адама Рамзановича! С самых юных лет он проявляет себя как целеустремленный, исключительно грамотный и отважный мужчина. Особое место в его жизни занимает спорт, где он заявил о себе, как сильный и перспективный боец», — пишет Делимханов.

19 октября депутат Госсовета Татарстана Азат Хамаев, выступая на пленарном заседании, раскритиковал отца и сына Кадыровых, задавшись вопросом: «В каком правовом поле мы живем?»

«Глава субъекта РФ за избиение человека присваивает звание героя своему сыну. Дальше, развивая свою идею, говорит, что он — герой всех мусульман. Кто может ответить?» — обратился он к своим коллегам.

На следующий день запись выступления Хамаева удалили с сайта Госсовета Татарстана, а глава республики Рустам Минниханов назвал высказывание депутата его личным мнением, которое «не имеет никакого отношения к позиции мусульман республики». По его словам, в Татарстане «всегда с уважением относятся к братскому чеченскому народу».

Позже сам Хамаев извинился за свои слова. «Выступая на заседании Госсовета республики, высказал сугубо личное мнение, которое не было поддержано моими коллегами. Приношу свои извинения за свое эмоциональное высказывание, которое может навредить взаимоотношениям между братскими народами», — сказал он.

В середине августа обвиняемый в поджоге Корана Никита Журавель рассказал, что в СИЗО Грозного его избил сын главы Чечни 15-летний Адам Кадыров. После этого подростка поддержали чеченские депутаты. А в конце сентября сам Кадыров опубликовал видео, на котором его сын жестоко избивает Журавеля и подписал пост словами: «Побил и правильно сделал». Вскоре после этого Адаму Кадырову присвоили звание героя Чечни.

Главред «Новой газеты Европа» после избиения потребовал привлечь к уголовной ответственности Рамзана Кадырова. В то же время чеченские силовики отказались возбудить уголовное дело против Адама Кадырова, объяснив это тем, что он еще не достиг возраста уголовной ответственности.

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