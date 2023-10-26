Новый премьер Словакии заявил, что страна перестанет оказывать военную помощь Украине 

Новоизбранный премьер-министр Словакии Роберт Фицо в разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что его страна больше не будет оказывать военную помощь Украине. Об этом сообщает местное издание Aktuality. По словам Фицо, Словакия сосредоточится на предоставлении Украине гуманитарной помощи.

«Позиция моего правительства заключается в том, что немедленное прекращение военных действий — лучшее решение, которое у нас есть для Украины. Европейский Союз должен превратиться из поставщика оружия в миротворца. Пусть лучше 10 лет ведут переговоры о мире, чем 10 лет убивают друг друга без всякого результата», — заявил Фицо на заседании парламентского комитета по европейским делам перед встречей с фон дер Ляйен, передает издание Pravda.

Кроме прочего, премьер заявил, что не будет поддерживать какие-либо санкции против России, пока не будет проведен анализ их влияния на Словакию. Также Фицо назвал Украину «самой коррумпированной страной в мире», таким образом прокомментировав возможность ее вступления в Евросоюз. Он назвал нереалистичным сценарий вывода российских войск на границы 1991 года и повторил свой тезис о том, что война в Украине началась из-за «нападений украинских фашистов на мирное население российской национальности».

Парламентские выборы в Словакии состоялись 30 сентября. Победу на них одержала партия «Курс — социальная демократия», которую и возглавляет Роберт Фицо. Во время своей предвыборной кампании он заявлял, что прекратит поставлять военную помощь Украине. Фицо вступил в должность накануне, 25 октября.

«Русская служба Би-би-си» писала, что с начала войны в Украине Словакия активно поставляла Киеву оружие. К примеру, страна предоставила Украине гаубицы Zuzana-2, вертолеты М-17, 13 своих истребителей МиГ-29 и систему ПВО С-300.

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