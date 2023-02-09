На тиктокера Некоглая завели уголовное дело по обвинению в клевете на главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину. После ее доноса блогера депортировали из страны

Тиктокер Некоглай стал фигурантом уголовного дела о клевете. Потерпевшей в деле является глава Лиги Безопасного интернета Екатерина Мизулина. Об этом она сама сообщила агентству ТАСС.

«Целью угроз и распространения заведомо ложных сведений является попытка оказать на меня давление как на общественного деятеля в связи с моей позицией по факту дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации», — сказала Мизулина, не уточнив о каких именно угрозах и заведомо ложных сведениях идет речь.

Один из самых популярных в России тиктокеров Николай Лебедев, более известный как Некоглай, был оштрафован на пять тысяч рублей и депортирован из России (Некоглай является гражданином Молдовы) в ноябре прошлого года.

Поводом стал донос, написанный Екатериной Мизулиной. Ей не понравился ролик тиктокера, где он изображал российского солдата, откидывающего гранаты, которые на него сбрасывал украинский дрон.

После доноса Мизулиной Некоглая задержали и поместили в спецприемник, где избили, насильно обрили наголо и заставили извиняться на камеру. Позже сам блогер подробно рассказал об издевательствах со стороны силовиков, которые, среди прочего, пытались изнасиловать его пластиковой бутылкой.

В результате тиктокер отказался от адвоката, признал вину и попросил как можно скорее депортировать его в Молдову. Оказавшись там блогер, который никогда раньше не высказывался против российских властей, объявил себя врагом Российской Федерации и пообещал оказать помощь украинской армии. Позже он опубликовал видео, в котором показал купленные и переданные им ВСУ дроны.

Источник: ТАСС

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