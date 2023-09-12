Тиктокер Милохин покинул Россию после доноса Мизулиной в Минобороны

Популярный тиктокер Даня Милохин покинул Россию после того, как глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина попросила Минобороны призвать его в армию. Об этом Мизулина сообщила в своем телеграм-канале.

«Блогер Даня Милохин вчера покинул Россию первым рейсом и улетел в Дубай: в 23:18 он пересек границу в аэропорту Внуково. Это результат консолидации и единения гражданского общества, о котором говорит наш президент. Благодарю всех за поддержку, работаем», — написала она.

Накануне Мизулина сообщила, что обратилась в Минобороны России с просьбой призвать Милохина на срочную службу в армию. «На днях в Россию вернулся блогер Даня Милохин, ранее расстроивший многих россиян русофобскими заявлениями, находясь за пределами нашей родины. Блогер не был ранее призван в ряды Вооруженных сил России, хотя, по имеющейся информации, оснований для отсрочки нет. С учетом начала в ближайшее время осенней призывной кампании, прошу призвать молодого человека в ряды Вооруженных сил России», — написала она, отметив, что «этот шаг будет способствовать патриотическому воспитанию, молодой человек сможет с оружием в руках доказать на деле свою верность и преданность» родине.

Осенью 2022 года, находясь в США, Милохин вместе с украинским блогером Артуром Бабичем спел гимн Украины во время стрима. После этого пропагандисты на российских федеральных каналах заявили, что он «сжег мосты», а профессиональный доносчик и глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру объявить Милохина «иноагентом» и лишить его российского гражданства.

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