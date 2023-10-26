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Армия обороны Израиля провела рейд на севере Газы 

09:32 • 26.10.2023

Армия обороны Израиля ночью провела рейд на севере сектора Газа. Об этом сообщается в аккаунте ЦАХАЛа в соцсети X. 

В коротком рейде были задействованы танки и пехота. Операция, как сообщается, прошла «в рамках подготовки района к следующим этапам боевых действий».

«Военные обнаружили и атаковали многих террористов, уничтожили террористическую инфраструктуру и противотанковые позиции», — говорится в сообщении ЦАХАЛа. Там также отмечается, что после выполнения миссии израильские военные покинули анклав.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телеобращении сообщил, что ЦАХАЛ готовится к наземной операции в секторе Газа. При этом он не раскрыл сроки ее начала, особенности и масштабы. Кроме того, вечером в среду Израиль нанес авиаудар по югу Ливана в ответ на запуск ракеты. 

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что израильские власти согласились отложить наземную операцию в Газе, чтобы США успели развернуть в регионе системы ПВО. Так Вашингтон надеется защитить американские военные базы в Ираке, Сирии, Кувейте, Иордании, Саудовской Аравии и ОАЭ, которые могут стать целью для атаки после ее начала. 

7 октября боевики палестинской группировки ХАМАС напали на Израиль. Они убили по меньшей мере 1400 человек. Еще около 220 боевики взяли в плен и увезли в сектор Газа. В результате переговоров удалось освободить четырех заложниц — американок Джудит и Натали Раанан, а также 79-летнюю Нурит Ицхак и 85-летнюю Йохевед Лифшиц. 

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