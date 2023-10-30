Проверка паспортов и ночь на военной базе. Пассажирка рейса из Тель-Авива рассказала, что происходило в аэропорту Махачкалы

«Медиазона» опубликовала монолог пассажирки рейса, который 29 октября летел из Тель-Авива в Москву с пересадкой в Махачкале (фамилию и имя пассажирки издание не указывает). Вечером в воскресенье местные жители Дагестана устроили погром в аэропорту, пытаясь найти израильских беженцев.

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По словам очевидицы, всего пассажиров было не больше тридцати, много семей, в том числе ребенок на ИВЛ. «Прилетели [в Махачкалу] без проблем и выпустили в аэропорт нас тоже без проблем», — рассказывает женщина. Дальше, по ее словам, ситуация накалялась буквально на глазах: пассажиров планировали провести через зеленый коридор, но не успели и «погнали» в автобус. В автобусе начался хаос.

Сначала, по словам очевидицы, водитель долго не закрывал заднюю дверь автобуса, толпа дагестанцев уже находилось где-то на взлетно-посадочной полосе. Когда автобус поехал в сторону самолета до Москвы, местные жители «не уставали и бежали за нашим автобусом. Бежали с флагом Палестины и кричали: “Братья, братья”».

«Автобус остановился в один момент, нас окружили. Кидали камни, пробили стекло. Хлопали по окнам. Было очень-очень страшно, — рассказывает очевидица. — это ощущалось [как] вечность. Люди из автобуса кричали им, что мы русские, показывали свои красные паспорта». Среди пассажиров, по ее словам, был один израильтянин, который плохо говорил по-русски, и несколько человек с гражданством и России, и Израиля. Женщина отмечает, что полиции не было видно, за автобусом с пассажирами ехала лишь одна пожарная машина. Вместо того, чтобы высадить людей около самолета до Москвы, автобус привез пассажиров к вип-залу аэропорта — отдельному двухэтажному зданию, в котором им пришлось провести несколько часов.

«Нас долго пытались разделить на группы: кто в Махачкалу, кто в другие города. Людей в Махачкалу смешали с толпой, и они смогли убежать, по крайней мере, я слышала, как об этом говорил один из ответственных за нашу безопасность», — рассказывает очевидица. При этом она отмечает, что защищавшие пассажиров люди были в гражданском.

В вип-зале у всех оставшихся пассажиров, которые должны были лететь до Москвы, сфотографировали паспорта. В какой-то момент к ним запустили группу дагестанцев, которые проверяли паспорта и прописки. Среди дагестанцев в том числе был депутат Госдумы Хизри Абакаров, как сообщается, он выступил переговорщиком во время погромов.

Через какое-то время пассажиров все-таки посадили в автобус, на этот раз чтобы довезти до вертолета. «Здесь были звуки оружия и автоматов. Я думаю, что это [были] охрана и военные», — говорит очевидица. Они доехали до вертолета, и на нем долетели до военной базы под Махачкалой.

Там пассажирам сказали отключить телефоны, а потом и вовсе забрали их на всю оставшуюся ночь. Выдали сухпайки и воду, спать предложили в комнатах на двоих. Разбудили на следующий день [30 октября] в 6.30 утра, разделили на две группы по 15 человек и вертолетами отправили до аэропорта в Минеральных Водах.

В Минеральных Водах, по словам очевидицы, была сумятица и длительное переоформление документов. После этого все должны были улететь в Москву «Аэрофлотом».

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