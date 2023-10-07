Что происходит в Израиле?

Утром 7 октября ХАМАС напал на Израиль. Боевики не только обстреляли города, но и вошли на территорию страны, захватив заложников — их точное число пока неизвестно, но это могут быть десятки или сотни израильтян: как военных, так и гражданских. Обе стороны называют происходящее войной — Израиль наносит ответный удары по территории Сектора Газа. С обеих сторон сообщается о тысячах пострадавших — как израильтян, так и палестинцев. О том, что сейчас происходит в стране, «Холод» спросил у жителей разных городов Израиля.

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Леон Минкин, 50 лет

«Я проснулся от звука сирены»

Я живу в поселке Бней Аиш на юге Израиля, это примерно в 45 километрах от границы с Сектором Газа. Сегодня я проснулся в 6:30 утра — от звука сирены, и сразу же побежал вместе с членами семьи в комнату-бомбоубежище.

Дома, которые построили в Израиле после 1991 года, оборудованы специальными комнатами с укрепленными толстыми стенами и маленьким окном, которое снаружи закрывается железными ставнями (чтобы стекло не поранило людей в случае попадания ракеты). Такое бомбоубежище может быть либо обычной комнатой в квартире, например, спальней, либо общим помещением для жителей этажа.

В нашем бомбоубежище мы просидели несколько часов. Юг Израиля сейчас обстреливают интенсивнее всего, сирены воздушных тревог срабатывали примерно каждые 5-10 минут. Были слышны и взрывы, когда ракеты попадали куда-то недалеко от нашего дома, и слышно было работу системы ПВО — в Израиле ее называют «Железный купол». Но из-за того, что ракет было выпущено слишком много, «Купол» не справлялся с ними всеми, есть много попаданий в гражданские объекты.

Одна из ракет упала на стоянку новых автомобилей рядом с нашим домом. Вспыхнул пожар, поднялся черный дым высотой примерно до восьмого этажа. Несколько десятков машин сгорело. Другая ракета попала в жилой дом, пока что мы не знаем, сколько там пострадавших.

Я переехал в Израиль в 17 лет — из Санкт-Петербурга. Закончил здесь школу, отслужил в армии, женился. Жена тоже из Петербурга. У нас здесь родилось двое детей, сын и дочь, они уже закончили школу и отслужили в армии. Сегодня дочь ночевала у друзей на севере Израиля, там обстановка чуть поспокойнее, ракеты туда почти не долетают. А сын был дома, со мной и женой. В какой-то момент у нас пропало электричество, позже мы прочитали, что ракета попала в линию электропередач, находящуюся рядом с нашим домом. Электричества нет до сих пор, уже около шести часов. У нас уже начинает садиться техника.

Впервые за последние 50 лет премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале войны, а не отдельной военной операции, как это бывало раньше. Он также объявил об экстренном начале мобилизации. В Израиле почти все граждане, отслужившие в армии, состоят в запасе, насколько я знаю, до 42 лет. Я уже вышел из этого возраста, а дочь и сын могут быть призваны на службу. Детей наших друзей и соседей уже призвали.

Я надеюсь, что Израиль сможет дать четкий ответ ХАМАСу и показать свою силу, иначе нельзя.

Палестинцы на подбитом израильском танке у забора рядом с границей Израиля и Сектора Газа, 7 октября 2023. Фото: Yousef Masoud / AP Photo / Scanpix

Иван Квасов, 51 год

«Чудовищный провал израильской разведки»

Я переехал в Израиль в прошлом году — после полномасштабного вторжения России в Украину. Живу в Иерусалиме, но вчера заночевал у друга в небольшой деревушке в пригороде.

Сперва я через сон услышал сирену и тогда еще ничего не понял, а вскоре услышал громкий звук взрыва. Тогда я окончательно проснулся, мы с другом перекинулись парой фраз и сразу же полезли читать новости. Выяснилось, что уже несколько часов ХАМАС наносит ракетные удары по Израилю, но так как Иерусалим находится подальше от границы, нам даже удалось несколько часов спокойно поспать, пока обстреливали юг страны.

Дом у моего друга частный, старенький, никакого бомбоубежища там нет. Бежать некуда, во время воздушной тревоги на улицу не выйдешь. Поэтому мы просто сидели дома и ждали, когда сирена закончится, а потом друг отвез меня на машине до Иерусалима, а сам поехал работать. У него сегодня должен был быть выходной, но он работает на телевидении и побежал освещать происходящее.

Вообще-то сегодня в Израиле шаббат: он отмечается с захода солнца в пятницу до захода солнца в субботу. В это время не работают магазины, не ходит общественный транспорт, а люди традиционно собираются семьями или большими компаниями с друзьями. А кроме того, сейчас здесь еще и двойной праздник: Шмини Ацерет и Симхат Тора (первый праздник посвящен окончанию земледельческого сезона, второй — чтению главной священной книги иудаизма Торы. — Прим.«Холода»). В Иерусалиме сейчас достаточно спокойно, как в любую субботу, на улицах никого нет, полная тишина. Единственное отличие — все сидят в телефонах: переписываются с друзьями, коллегами и родственниками с разных концов страны. Израиль — хоть и небольшая страна, а все-таки в разных городах разная обстановка.

То, что произошло, это чудовищный провал израильской разведки и провал армии, раз она не смогла сразу отразить прорыв на юге страны. Израильская армия может оккупировать Сектор Газа, но это может привести к большим потерям. Но не отреагировать на нападение — плохо, тогда ХАМАС будет продолжать, отреагировать — ворваться в Сектор Газа, оккупировать его вновь, как это уже было в прошлом — тоже плохо. Из этой ситуации нет хорошего выхода.

Шлейфы от ракет запущенных из Сектора Газа по Израилю 7 октября 2023. Фото: Said Khatib / AFP / Scanpix

Дмитрий Абезгауз, 51 год

«”Железный купол” сбивает ракеты прямо над нашими головами»

Я переехал в Израиль из России в 2014 году после аннексии Крыма и поселился на самом юге страны, от моего поселка до границы с Сектором Газа семь километров. Ракетные обстрелы, стрельба из стрелкового оружия или минометов здесь стала рутиной. Мы не паникуем, когда что-то такое происходит, поэтому и сегодня достаточно спокойно отнеслись к происходящему.

Сирен у нас не было, мы проснулись от звуков летящих ракет и работы нашего ПВО, которое их сбивало. Наш поселок находится в таком месте, что «Железный купол» сбивает ракеты прямо над нашими головами.

Моя семья живет в двухэтажном доме, в котором нет бомбоубежища. Когда идут обстрелы, мы прячемся под лестницей, потому что это единственное место без окон. Когда они заканчиваются — возвращаемся к своим обычным делам и связываемся с родными и знакомыми. Вот бывшие одноклассники сына, которые живут в соседнем поселке, пишут, что там вот до сих пор идут бои.

Военные запретили жителям нашего и, насколько я знаю, ближайших поселков, выходить из дома. Это связано с тем, что боевики ХАМАС прорвались на территорию Израиля. Такое произошло впервые за очень много лет. Мы буквально своими ушами слышали автоматные перестрелки где-то неподалеку. Конечно, мы не будем выходить на улицу, сейчас это слишком опасно, можно получить пулю либо от этих «бармалеев», либо от своих же.

В нашем поселке живет около 400 семей, мы все в лицо знаем друг друга. У многих мужчин есть право на ношение оружия, и они уже самоорганизовались, чтобы охранять поселок. Он огражден довольно высоким забором, и наши соседи, которые вызвались, будут контролировать улицы. Возможно нас скоро эвакуируют, потому что мы находимся совсем близко к границе.

За те девять лет, что я здесь живу, такого, как сегодня, не происходило ни разу. Дело даже не только в том, что был ракетный обстрел: главное, что боевики ХАМАСа прорвались на территорию Израиля. Насколько я знаю, в лесу Реим, который находится на границе с Сектором Газа, в ночь с пятницы на субботу проходил музыкальный фестиваль Nature Party. В нем участвовало около 1000 человек, в основном, молодежь. В ночь с пятницы на субботу они там рейвились, а рано утром к ним прямо на фестиваль ворвались боевики, кого-то взяли в заложники, кто-то из них смог убежать в ближайшие деревни, кто-то прямо сейчас прячется в мандариновых деревьях.

Я думаю, что Израиль, конечно, отобьет эту атаку, просто потому что боевики Хамаса не способны противостоять регулярной армии Израиля. Но вопрос в том, что будет много жертв: и среди военных, и среди жителей Газы.