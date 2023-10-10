В войне ХАМАСа и Израиля победил Иран

Иран заподозрили в активной поддержке атаки ХАМАС на Израиль: источники The Wall Street Journal утверждают, что исламская республика помогала в планировании атаки. Официально Тегеран свою причастность к атакам отрицает, несмотря на поддержку Палестины на словах. Эксперты отмечают, что Иран — единственный победитель в этом конфликте, так как он подрывает сближение лидеров Ближнего Востока — Саудовской Аравии и Израиля. Россия также могла быть заинтересована в подобном развитии событий, ведь новый конфликт с участием союзников США отвлекает внимание от Украины. Ближневосточная «многоходовка» — в материале «Холода».

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Разработать атаку на Израиль помогало элитное иранское военно-политическое формирование — Корпус стражей исламской революции. Именно оно помогло ХАМАС организовать наземную, воздушную и морскую наступательные операции.

Утром 7 октября с территории сектора Газа ХАМАС провело массированный обстрел территории Израиля, а боевики движения преодолели границу, убивая и забирая в плен сотни мирных жителей. В ответ на вторжение власти Израиля ввели военное положение, мобилизовали около 300 тысяч резервистов за 48 часов, а также пообещали «отомстить за этот черный день» и выиграть эту войну.

В ночь на 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по более чем 500 стратегическим объектам в секторе Газа. Обмен ударами привел к гибели сотен людей и тысячам раненых с обеих сторон. К вечеру 9 октября известно о более чем 900 погибших израильтянах и 680 палестинцах, среди которых не только военные, но и множество гражданских.

Иран — главный бенефициар

Единственной страной, которая может извлечь выгоду из нового обострения палестино-израильского конфликта, СМИ и эксперты называют Иран. Главная причина — сближение Израиля и Саудовской Аравии, которое долгое время происходило при посредничестве США и лично президента Джо Байдена. Итогом этого должно было стать подписание в 2024 году соглашения о дипломатических отношениях между странами. Американская администрация рассчитывает, что, невзирая на обострение конфликта, страны все же подпишут его.

Однако эксперты отмечают, что это будет невозможно, если Израиль будет продолжать агрессию в секторе Газа. Саудовская Аравия, как и большинство арабских государств, не признает независимый Израиль. А тот в свою очередь долгое время считал Саудовскую Аравию «вражеским государством» — она входит в список стран, которые запрещено посещать гражданам Израиля. За нарушение запрета им грозит крупный штраф и тюремное заключение. Поддержка независимой Палестины Саудовской Аравией, включая финансирование, улучшению отношений не способствовала. К тому же королевство требовало от Израиля освободить сектор Газа, заключить мир с местными жителями и сохранить за палестинцами право там жить.

До обострения конфликта страны находились гораздо ближе к компромиссу и возможному взаимному признанию, чем когда-либо. Саудовская Аравия и Израиль сблизились по многим вопросам, в частности, королевство больше не требует независимости Палестины, однако требует для местных жителей гарантий безопасности. Более того, трехстороннее соглашение, по словам наследного принца Саудовской Аравии, должно включать содействие со стороны США в создании мирной ядерной программы и размещении средств противоракетной обороны в королевстве — в качестве ответа на угрозы со стороны Ирана.

Представители Саудовской Аравии даже называли возможные договоренности «крупнейшей исторической сделкой со времен окончания Холодной войны». Соглашение между двумя союзниками США может расколоть единство арабских стран, которые противостоят Израилю. Это, по мнению экспертов, может открыть дверь другим исламским республикам для заключения похожих сделок. Иран же просто не может позволить себе допустить подобного исхода, ведь его позиции в регионе в таком случае значительно ослабнут.

По реакции Саудовской Аравии пока сложно оценить, прекратят ли они переговоры с Израилем или, напротив, предпочтут закрепить отношения. Пока что королевство выпустило заявление с призывом к обеим сторонам положить конец эскалации конфликта. И до прекращения огня никакой нормализации отношений между странами быть не может.

Иран против всех

Отношения Ирана и Саудовской Аравии испортились после исламской революции в республике в 1979 году. Иран активно продвигал лояльные себе политические исламские группировки, которые должны были экспортировать Исламскую революцию по иранскому образцу в другие страны. Сторонники Ирана в Саудовской Аравии тогда призывали свергнуть королевскую семью, что и привело к конфликту между странами. Одной из таких группировок в других странах стала ливанская «Хезболла», признанная некоторыми странами террористической организацией.

Антиизраильская же риторика превратила суннитский ХАМАС и шиитский Иран в союзников. Например, в 2021 году Тегеран заявлял о «всесторонней поддержке» группировки в борьбе против Израиля. Противостояние с Израилем тогда называли «борьбой всего исламского мира».

Кто такие шииты и сунниты? Это две основные ветви ислама. Обе группы считают Мухаммеда своим пророком и почитают Коран как священную книгу. Однако после смерти Мухаммеда среди его последователей произошел раскол. Группа мусульман, которых позже стали называть шиитами, считала, что власть в общине должна принадлежать потомкам пророка Мухаммеда. Сейчас шииты составляют 10–13% от 1,6 миллиарда всех мусульман в мире; большинство из них проживает в Иране. Сунниты же считают, что община вправе самостоятельно выбирать себе халифа из числа лучших ее представителей. Большинство последователей ислама — около 1,3 миллиарда человек — сунниты.

Израиль до сих пор называет Иран «вражеским государством». Вместе с США Израиль регулярно проводит учения, имитируя противостояние именно с Ираном. Правда, порой это не только имитации: в январе 2023 года атакам беспилотников подверглись оборонный завод по производству боеприпасов и авиабаза. Под ударом также оказался нефтеперерабатывающий комплекс.

Ответственность за нападение не взяла на себя ни одна из стран, однако источники The Wall Street Journal утверждали, что за атакой стоит Израиль. Причем нападение прошло во время переговоров между Израилем и США: чиновники обсуждали варианты противодействия Ирану (в том числе его помощь России в войне с Украиной). Израиль официально не комментировал ситуацию и не подтверждал свою причастность к атаке. При этом ракетные удары по промышленным объектом Ирана произошли на следующий день после того, как несколько палестинцев открыли огонь по мирным людям в Иерусалиме.

В феврале 2023 года Иран пообещал ответить Израилю на атаку дронов по своим военным объектам. Тогда иранские СМИ сообщали, что саму атаку провели иракские курды, с которыми у Израиля тесные связи. Таким образом, операция ХАМАС могла стать местью за нападение в начале 2023 года, только на сей раз Иран ответил своему врагу чужими руками.

Иран на отрицании

На уровне официальных комментариев Иран отрицает свое участие в нападении на Израиль. Представитель Ирана в ООН сказал, что действия Палестины полностью законны. Иран таким образом старается усидеть на двух стульях: с одной стороны, поддерживать ХАМАС и добиваться ослабления Израиля, а с другой — не обострять отношения с США. Более того, в сентябре иранские власти заключили сделку с США, в рамках которой Иран освободил пятерых американских граждан в обмен на размораживание шести миллиардов долларов (которые ранее были заблокированы из-за санкций).

Похожей стратегии Иран придерживается и во взаимоотношениях с Россией. Формально он отрицает передачу военных дронов для российской армии, которые используются в войне с Украиной. Однако СМИ, независимые эксперты и украинские военные не раз утверждали, что именно иранские боевые беспилотники «Шахеды» Россия использует на войне с Украиной.

Для России обострение конфликта между Израилем и ХАМАС тоже выгодно: союзники Израиля будут вынуждены осторожнее принимать решения по военной поддержке двух стран одновременно, что означает возможное сокращение поставок вооружений в Украину. Более того, Россию, как и Иран, подозревают в причастности к атаке на Израиль. Председатель комиссии парламента Эстонии по иностранным делам Марко Михкельсон отмечал, что лидеры ХАМАС дважды приезжали в Москву для консультаций за последний год.