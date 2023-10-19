Ракетный удар по больнице Аль-Ахли

Вечером во вторник, 17 октября, по больнице Аль-Ахли в секторе Газа был нанесен удар. ХАМАС обвинил в атаке Израиль, а подконтрольное группировке министерство здравоохранения заявило о гибели нескольких сотен человек. Израиль отрицает обвинения. На его сторону встают и независимые аналитики. Вот что об этом известно.

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Удар

«Анализ оперативных систем ЦАХАЛ (израильская армия. — Прим. “Холода”) показал, что из района больницы во время взрыва в ней был осуществлен залп вражеских ракет в направлении Израиля. Согласно имеющимся в нашем распоряжении данным разведки, неудачный запуск ракеты, взорвавшейся в больнице, был осуществлен “Исламским джихадом”», — заявила армия обороны Израиля.

ЦАХАЛ опубликовал схему траектории ракет, которую зафиксировал израильский радар, — из нее следует, что ракеты были выпущены в непосредственной близости от больницы. Также в ЦАХАЛ заявили, что пуск ракеты был неудачным и поэтому она упала на парковке возле Аль-Ахли. Отдельно Израиль заявил, что не выпускал в этот момент никаких ракет по сектору Газа.

Также ЦАХАЛ поделился якобы перехваченными переговорами террористов из ХАМАС, которые обсуждают попадание в больницу ракеты «Исламского джихада» в результате неудачного пуска. Независимо подтвердить подлинность этой записи пока невозможно.

Момент взрыва попал в эфир канала «Аль-Джазира»: на кадрах виден полет ракеты, затем яркая вспышка в воздухе, через несколько секунд друг за другом два взрыва — дальний и ближний, и последующий пожар в зоне ближнего взрыва. Некоторые OSINT-аналитики утверждают, что на видео зафиксирован пуск ракеты из сектора Газа, а затем ее крушение в воздухе.

Отдел верификации «Би-би-си» попросил прокомментировать эту видеозапись нескольких специалистов.

Доцент Вандербильтского университета в США Андрес Ганнон говорит, что пожар в больнице мог быть вызван остатками топлива ракеты, а не детонацией ее боевой части. Джастин Бронк, старший исследователь в британском Королевском институте военных исследований, обращает внимание на свидетельства о том, что взрыв был вызван падением на парковку дефектной ракетной ступени с последующим возгоранием топлива. Он также замечает, что вспышки в небе, скорее всего, указывают на то, что это была ракета, у которой из-за перегрева отказал двигатель.

Еще одно свидетельство, которое Израиль использует как аргумент в пользу того, что ракета прилетела не с их стороны, — это аэрофотосъемка последствий удара по больнице, которую ЦАХАЛ сопоставил с фотографиями госпиталя до взрыва.

Армия Израиля обращает внимание на отсутствие характерной для попадания ракеты ЦАХАЛА большой воронки. На снимках видно только одну, обращает внимание «Би-би-си». Она, по информации израильских военных, меньше, чем должна быть от взрыва израильской ракеты.

Сотрудник Австралийского института стратегической политики Натан Русер также считает, что следы от повреждений слишком малы по сравнению с теми, которые происходят от боеприпасов, используемых ЦАХАЛ при воздушных бомбардировках.

Однако ведущий ближневосточный аналитик компании по оценкам рисков Sibylline Валерия Скуто, с которой поговорила служба «Би-би-си», обращает внимание на то, что Израиль может наносить воздушные удары с беспилотников, которые оснащены ракетами Hellfire. Они выделяют значительное количество тепла, но при этом не обязательно оставляют большую воронку. В то же время она замечает, что на неподтвержденных кадрах видна серия пожаров на территории больницы, что не соответствует такому объяснению.

Все аналитики обращают внимание на то, что ни на одном из снимков нет обломков снаряда. Бывший директор Королевского института оборонных исследований Майкл Кларк замечает, что они могли бы стать главным доказательством причастности одной из сторон конфликта к обстрелу больницы.

Фото: Mohammed Al-Masri / Reuters / Scanpix

Жертвы

Подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения сначала сообщало о 200–300 погибших, позже чиновники назвали другую цифру — 500, а затем заявили о 471 жертве.

До сих пор нет верифицированной информации о количестве людей, погибших в результате взрыва в больнице. Палестина настаивает на сотнях погибших, Израиль не дает никаких оценок, но говорит, что данные Палестины сильно преувеличены.

Корреспондент «Би-би-си» Рушди Абуалуф побывал в больнице на следующее утро после происшествия. По его словам, очевидцы рассказывали, как на месте взрыва все еще собирали тела погибших.

Некоторые из фотографий пострадавших от взрыва изучил основатель британского отделения международной правозащитной организации «Врачи за права человека», специалист в области военно-полевой хирургии и патологоанатом Деррик Паундер. «Общая картина ранений такая же, как и следовало бы ожидать от осколков в результате взрыва», — заявил он.

Вопрос о реальном количестве жертв очень важен для выяснения обстоятельств взрыва. В других известных случаях взрывов в результате попадания ракет (например, во время войны в Украине) количество погибших было в разы меньше, даже когда речь шла о более мощном оружии.

Реакция в мире

Выступая на встрече Организации исламского сотрудничества в Саудовской Аравии, министр иностранных дел Палестинской автономии на Западном берегу Иордана Риад Малки отметил, что израильские военные якобы уже предпринимали попытку обстрела этой больницы два дня назад, предупредив об этом работающих там врачей, пишет «Би-би-си».

Глава Комиссии Африканского союза Мусса Факи Махамат обвинил Израиль в нанесении удара. Правительство Египта тоже возложило ответственность на Израиль и выступило с заявлением, в котором «самым решительным образом» осуждает нападение и призывает международное сообщество вмешаться и предотвратить дальнейшие нарушения. Король Иордании Абдалла II назвал удар по больнице в Газе «резней» и «военным преступлением», о котором нельзя молчать, и обвинил в этом Израиль.

Саудовская Аравия назвала взрыв «ужасным преступлением, совершенным израильскими оккупационными силами».

Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт заявил, что военные преступления будут задокументированы и «не сойдут с рук» преступникам.

Ливанское движение «Хезболла», поддерживаемое Ираном, но признанное террористической организацией рядом стран Запада и Лигой арабских государств, также обвинило во взрыве Израиль и призвало к протестам.

Президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что удар по больнице обернется против Израиля и его союзников США, а министр иностранных дел страны призвал арабские государства прекратить поставки нефти в Израиль.

Офис премьер-министра Ирака Мохаммеда Шиа аль-Судани назвал случившееся «жестоким нападением сионистов на баптистскую больницу в секторе Газа». Катар и ОАЭ также обвиняют во взрыве Израиль.

Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон написала в X, что США продолжают собирать информацию о случившемся, но, согласно их данным спутниковой фотосъемки и радиоперехватов, Израиль не несет ответственности за взрыв в больнице. Похожее заявление сделал президент США Джо Байден во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал тщательно расследовать удар по больнице в секторе Газа, не обвинив в произошедшем ни одну из сторон. Представители Европейского совета также лишь призвали к расследованию, привлечению виновных к ответственности и немедленному доступу к гуманитарной помощи в секторе Газа для оказания помощи.

С похожими заявлениями выступили президент Франции Эмманюэль Макрон, генсек ООН Антониу Гуттериш, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Финляндии Саули Ниинисто.

Министерство иностранных дел Китая осудило атаку на больницу, но виновных называть не стало. Так же поступил премьер-министр Индии Нарендра Моди, который заявил, что «ответственность должны нести те, кто причастен к этому».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил атаку и назвал ее «последним примером нападений Израиля, лишенных самых основных человеческих ценностей».

Представитель МИД РФ Мария Захарова намекнула на виновность Израиля:«Я прочитала все заявления, которые были сделаны министерствами иностранных дел региона, они все однозначно осуждают не только сам удар, но называют виновным Израиль. Я прочитала все западные заявления, которые были сделаны только с упором на осуждение самого удара по больнице, как будто удар сам себя наносил». А замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев возложил ответственность за удар по больнице в Газе на США.